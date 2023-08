Supreme シュプリーム

NAVAL DUNGAREE SOFT DENIM サイズ50



カラー:Black

サイズ:S

平置き採寸※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい

ウエスト78㎝、股上27㎝、股下72㎝、

もも周り60㎝、裾巾46㎝

※裾にドローコードが付いており、裾巾を変える事ができるようになっています。

※前シーズンのものに比べ、ドローコードが内に収まるように改良されています。

【ご留意頂きたい点】---------------------------

・こちらの商品は他にも掲載しておりますので、必ずコメントにて確認をお願い致します。

・他掲載もあり、予告なく削除をする可能性があります。

・コメントなくご購入された場合、状況によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。

・すり替え防止の為、交換・返品・返金は受け付けておりません。

・極端なお値引きはご遠慮下さい。

-----------------------------------------------

ご覧頂き有難うございます。

こちらは、他サイト(SNKR DUNK)にて新品未使用品を購入しました。未使用のまま使用する機会がなく自宅保管が続いている為出品しました。

未使用品ではありますが、一度人の手に渡った物とご理解いただける方のみ、神経質な方はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

