used品

超レア‼︎アメディア社

Concept FXシンバル22”です!

22“(12穴)

アメディア社のアーティストが本社工場にカスタムオーダーした22"のシンバルは世界でたった一つのレア物、

既製品で22"は販売されていません。

これらのシンバルは大変薄く、叩くたびに柔軟に振動。

美しい音色を奏でます。

ジャズからロックまで、あらゆるシーンに対応。

アメディアエンドーサーが丁寧に使用のため傷ははほとんどありません。

演奏によるスティックマークはついていますが、専用クリーナーで磨くと落ちます(ロゴなども落ちる場合がありますのでご注意下さい)

アメディア製造工場に直接カスタムオーダーした特注品です。

アメディアファンのみならず、

ドラマー必見。

この機会に是非!

※当面はセットでの販売を考えています。

Amedia Cymbals

22"(rare! amedia artist custom made

thin /flexible

Can be used in a wide variety of music genres from jazz to rock

Used item in A condition no dings or cracks. Light signs of playing and some stick marks, special custom order direct from factory to international endorsing artist

セール中‼️アメディア社 Concept FXシンバル22”

十分ご納得の上ご購入ください。購入後の返品はお受けしておりませんのでご質問等は御購入前にコメント欄よりお願いします。

気持ちの良いお取引ができる様、心掛けております。以前の経験より評価のお悪い方とのお取引はお断りさせていただくこともございます。悪しからずご了承くださいますよう、お願いいたします。

❇︎追ってドラム、打楽器関連の出品予定です。

❇︎他サイトにも出品していますのでご購入前にお声がけお願いします。

#ドラム #シンバル #アメディア #打楽器 #コンガ #vk

#amedia #subian #ludwig #ペダル#odery #VRUK

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

