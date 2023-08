見て頂きありがとうございます(o^―^o)

【値下げ】Stussy × Nike Air Max 2013 Fossil



【廃盤品✴️】ザノースフェイス トレイルランニングシューズ レディース

※夕方17時~朝の10時までコメントの返信できません。

adidas originals スタンスミス / STAN SMITH

※水曜日は予定がございますので発送とコメントの返信はできません。

ナイキ エアフォース1 プラットフォーム 白黄 DJ9946-102 23.0

※コメントに記入してない物は撮影用の備品です。付属ではございません。

新品 NEW BALANCE WX452RM スニーカー 26.0cm



ロジェヴィヴィエ、スニーカー

【お互いに気持ちいいお取引の為に、ご検討中の方・購入する際は説明欄、コメント、プロフィール読んでから購入をお願い致します。】

アディダス マリメッコスニーカー



ユナイテッドアローズ ニューバランス CM996 23.5

【ブランド】BOTTEGA VENETA

adidas アディダス GAZELLE

【定価】約113,800円

ナイキ ダンク LOW ウィメンズシューズ 24cm



ニューバランス WS 327 US 24cm

BOTTEGA VENETA(ボッテガヴェネタ)のスリッポン スニーカーのご紹介です。

AURALEE × New Balance RC30 23.5cm

流行り廃りのない定番デザインのスリッポンスニーカー。

新型 BOTTEGA イントレチャート スリッポン スニーカー ホワイト 37

装飾品もなく、どんなコーディネートにもピッタリなおすすめの人気シューズです。

New Balance ニューバランス BB550PWC 25.0cm



24.5cm dj9945-100 W AIR FORCE 1 '07 ESS

スカートは勿論チノパンや、スウェットパンツ、ジョガーパンツに合わせて、ジーパンに合わせて着て頂くのもカッコイイですよ(^^♪

New Balance 990V3 "Sea Salt/Rain Cloud"



試着のみ ナイキ エアフォース1 シャドウ 25.5

【状態】着用しています。

✨完売 UGG LA フレックス LA Flex

履きシワ、多少の擦れ・汚れ等の使用感はありますが、まだまだ履いて頂けます。

値下げ【新品】ニューバランス 5740 スニーカー 23.5



Reebok CLUB C85 VINTAGE

【サイズ】#37

アディダス ウェールズボナーコラボ サンバ 24.5センチ ウィメンズ

アウトソール:約26.5㎝ 甲幅:約10㎝

美品❣️試し履きのみ❣️ [MBT] HURACAN 23 レディース



コンバース オールスター トレックウェーブ ベージュ ローカット

【素材】レザー

ナイキ 新品 TC 7900 プレミアム2 24.5㎝

【カラー】ホワイト

NIKE×AMBUSH ナイキ×アンブッシュ ダンクハイ スニーカー

【付属品】無し

新品 即日 New Balance MR530BA ニューバランス 23.5cm



アトランティックスターズ 新品 箱付き

大阪のBOTTEGA VENETAにて購入しました。

NIKE エアフォース1 MID 24cm

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓必読お願いします↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

本日のみ値下げ アディダス スタンスミス マリメッコ ピンク22cm

※素人寸法なので多少のサイズの違いや、汚れの見落としがある可能性がありますのでご理解のほどよろしくお願いします。

UGG スニーカーブーツ Marin Slip On レディース

あくまでも着用しております古着ですので神経質の方、完璧を求める方はご購入をご遠慮くださいませ。

激レア✨アディダス×ジェレミースコット ハイカットスニーカー 豹柄 23.5



【SnowMan】 プーマ✖️ABCマート限定 第4弾



新品 ONITSUKA TIGER スニーカー TIGER ALLY

使用感にはどうしても個人差がございます。

ダルクスポーツ スニーカー シューズ

感覚の相違をご了解いただき、中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。

NIKE ダンクロー ホワイト ベージュ



A.P.C. RUN AROUND 22A

質問や値引き交渉などあればお気軽にコメント下さい( ^ω^ )

ジョーダン1 レディーススニーカー

2400050235700 &

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

見て頂きありがとうございます(o^―^o)※夕方17時~朝の10時までコメントの返信できません。※水曜日は予定がございますので発送とコメントの返信はできません。※コメントに記入してない物は撮影用の備品です。付属ではございません。【お互いに気持ちいいお取引の為に、ご検討中の方・購入する際は説明欄、コメント、プロフィール読んでから購入をお願い致します。】【ブランド】BOTTEGA VENETA【定価】約113,800円BOTTEGA VENETA(ボッテガヴェネタ)のスリッポン スニーカーのご紹介です。流行り廃りのない定番デザインのスリッポンスニーカー。装飾品もなく、どんなコーディネートにもピッタリなおすすめの人気シューズです。スカートは勿論チノパンや、スウェットパンツ、ジョガーパンツに合わせて、ジーパンに合わせて着て頂くのもカッコイイですよ(^^♪ 【状態】着用しています。履きシワ、多少の擦れ・汚れ等の使用感はありますが、まだまだ履いて頂けます。【サイズ】#37アウトソール:約26.5㎝ 甲幅:約10㎝ 【素材】レザー【カラー】ホワイト【付属品】無し大阪のBOTTEGA VENETAにて購入しました。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓必読お願いします↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓※素人寸法なので多少のサイズの違いや、汚れの見落としがある可能性がありますのでご理解のほどよろしくお願いします。あくまでも着用しております古着ですので神経質の方、完璧を求める方はご購入をご遠慮くださいませ。使用感にはどうしても個人差がございます。感覚の相違をご了解いただき、中古品にご理解のある方のご購入をお待ちしております。質問や値引き交渉などあればお気軽にコメント下さい( ^ω^ )2400050235700 &

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【値下げしました】converse チャックテイラー CT70 ホワイト【新品未使用】ニューバランス CT302 OB 24.0cm未使用 パトリック IRIS-VR_MOCA 37 アイリス ベロア モカ#38adidas originals Brussels アディダス ブリュッセルラスト2点【23.5cm★新品・外箱付】マリメッコ adidas スタンスミスNIKE ダンクハイ パンダ 白黒2e14 クリスチャンルブタン スパイク ソックスニーカー スタッズ 37GS Air Jordan 1 Spider-Man スパイダーマン