輸送用の二重函はありません。

外箱に多少スレや痛みが見られます。

中の遊び紙の角折れ・表紙にシミあり。

詳細は写真をご確認ください。

他は折れ・シミ・ヤケ・書き込み等なくきれいな状態かと思いますが、

細かなスレや傷はご容赦ください。

長期自宅保管品です。新品同様の品をお求めの方はご遠慮ください。

中古本にご理解のあるかた、よろしくお願いします。

他にも日本文学、海外文学、芸術、日本文化、マクロビなどいろいろなジャンルの本を出品しています。

複数ご購入の場合は送料分お安くできる場合がありますので、

ご希望の方は購入前にコメントください。

#かめきち。アート系 #かめきちの本棚

非常に緻密で繊細なエッチング作品の数々に圧倒されます。

「清原啓子が生きたのは1955年10月から1987年7月までの31年と9か月であった。生涯に残した銅版画は僅かに30点。版画家としての活動期間は学生時代を含めても10年に足りない。」

「その幻想的な作風から窺えるように、文学に耽溺した彼女が名を挙げるのは、久生十蘭、夢野久作、埴谷雄高、中井英夫、三島由紀夫などであり、海外作家ではボードレール、バシュラール、ニーチェ、バタイユ、ボルヘスなど、いずれも幻想的、神秘的ないし耽美的な傾向を持つ者たちだった。文学的な嗜好は当然、美術においても明らかで、ボッシュ、カロ、メリヨン、モロー、ブレスダン、ルドン、それから若冲などが清原の敬愛した画家たちだ。」

神秘的で耽美的、精緻で眩惑的な独特の作品世界を生み出した銅版画家、清原啓子作品集。

<目次>

種村季弘 天使のまばたき・清原啓子作品集のために

池田満寿夫 清原啓子の宿命

深沢幸雄 清原啓子さんのこと

渡辺達正 清原啓子さんの銅版画

古川勉 清原啓子の志向したもの

清原啓子 卵形のスフィンクス

久世十蘭に捧ぐ

誕生・MAIKO・12月

魔都霧譚

孤島

断章・制作メモより

年譜・文献

銅版画全作品・1978→1987

DRAWINGS

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

