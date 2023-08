ツァイス Sonnar 50mm f2 のコピーレンズとして有名なJupiter-8の出品になります。L39 ライカLマウントです。

ウクライナ情勢により今後手に入るか分からない希少なレンズです。

希少な初期型モデルになります。初期型モデルにはZeiss製のガラスがそのまま流用されており、一般的な後期モデルと比較すると描写がより高いと言われております。

本レンズは分解清掃されておりチリ等も極力取り除いておりますが、構造上チリが入り込みやすく僅かなチリの混入が見られる場合が御座います。写りに影響を及ばさない程度の軽微なものです。

本体スレ御座いますが、シルバーの眩い光沢があり古いロシアンレンズとしては良好な状態を保っています。フロント&リアキャップ、ライカ型フード、フィルターが付属します。

レンズ内にカビ、曇り御座いません。クリアな状態を保っております。

Jupiterレンズ特有の薄い拭きスレがやや多く見られるため値下げしてしております。もちろん写りに影響を及ぼすものでは御座いません。

ピントリング、絞りリング共に正常に動きます。

複数レンズをご落札いただいた際は可能な限り同梱致します。

蛇足になりますが、アダプターをお持ちでない方は、K&Fコンセプト製アダプターの購入をオススメ致します。1000円以内で購入できる安価なアダプターは精度に欠ける場合があり、しっかりしたものを購入する方が安心です。何かわからない点があれば、御質問下さい。可能な限りお答えいたします。

他にも珍しい旧ソビエト製レンズを出品しており、順次数も増やして行く予定ですので是非ご覧になって下さい。

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

