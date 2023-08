■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ジャングルファティーグ アメリカ軍 ダメージ有

リメイクミリタリージャケットです。

ECWCS GEN III LEVEL7 プリマロフトパーカー M-R

実物 米軍 ECWCS Gen III Level 7 ジャケット URBAN GREY USED

富山の古着屋で買いました。

extra large のlongなので、

ビッグサイズで着用したい方はぴったりかと思います。

フードは収納できます!

かなり珍しいサイズだとおもうので、

お探しの方はぜひ!

古着なので写真のような細かい汚れ?はあります

新型米陸軍 ECWCS 第三世代GEN III(GENERATION 3)とは7種類のトップスと5種類のボトムから構成された様々な気候やシチュエーションに対応したシステムの事を指します。

このLevel 7はレイヤリング最終防寒アウターとして、インナーにはPrimaLoft(プリマロフト)が使用されています。ダウンの約8倍の暖かさがあると言われているポリエステルを使用したハイテク素材です。

一番の特徴はダウンウェアと違い、羽がとびだしたり手入れに手間がかかる事がなく洗濯機で洗えて軽量でやわらかな風合いが特徴です。

汚れによって防水透湿性が低下したら洗濯により機能は戻ります。

比較的状態はいいかと思いますが、古着にご理解のある方のみ購入をお願いします。

※古着としてご理解のある方のみご検討ください。

発送時は段ボールにて圧縮して発送致します。

菅田将暉

野村訓市

King Gnu 常田

アメリカ軍

GOODENOUGH グッドイナフ

FINNES フィネス

ELECTRIC COTTAGE エレクトリックコテージ

READYMADE

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

