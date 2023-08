○ブランド

○サイズ

○ブランドNATURAL BEAUTY BASICナチュラル ビューティー ベーシックNBB○アイテムスーツ パンツ セットアップ 上下ノーカラー ジャケットフォーマル セレモニー パーティ カジュアル七五三 お宮参り 入園式 入学式 卒園式 卒業式式典 謝恩会 参観日 面接OL オフィス 通勤 ビジネス ママスーツ 二次会 同窓会 結婚式 冠婚葬祭 春夏秋 シワになりにくい 動きやすい○サイズジャケットサイズ L(相当)肩幅38cm身幅46cm袖丈48cm着丈56cmパンツサイズ L(相当)ウエスト72cm股上27cm股下66cm渡り幅30cm裾幅16cm平置き実寸。※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。着画はお断りいたします。○状態特に目立つような傷汚れはなくまだまだご着用頂けます!※あくまでused品になりますのでご理解のほどよろしくお願いします。○カラーベージュ※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワなどができる可能性がありますのでご容赦ください。○購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。☆*:.。. ☆.。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆他にもレディースのお洋服・バッグなどの商品を多数出品しております♡ #COCOのレディースファッション部屋是非ご覧ください٩(ˊᗜˋ*)و♡♡♡☆*:.。.☆ .。.:*☆*:.。.☆ .。.:*☆ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。C688-72

