【セール】 sus sous シュス　フッシャーマンスモック シャツ

2021SSのFisherman's smockです。

未使用品から1回使用し、1度洗濯しております。

●型番 05-SS02402

●サイズ 7 (M相当)

肩幅 46

身幅 59

着丈 75

袖丈 62

※素人採寸の為、ご理解の上ご購入下さい。

●色 ライトグレー/ブラック

●素材 リネン100%(表地)

新品感を求めている方は、ご遠慮下さい。

#sussous

スモックシャツ

デンマーク軍

ユーロワーク

ユーロミリタリー

ヴィンテージ

ユーロヴィンテージ

ミリタリーヴィンテージ

フレンチワーク

フレンチヴィンテージ

ミリタリー

古着 ユーロ古着

ENGINEERED GARMENTS

エンジニアドガーメンツ

nigel caboum ナイジェルケーボン

corona コロナ outil ウティ yaeca ヤエカ

Frank Leder フランクリーダー JW.ANDERSON

Comoli コモリ Auralee オーラリー

stone island ストーンアイランド

cp company シーピーカンパニー

sus-sous シュス

ANATOMICA アナトミカ

AUBERGE

アメリカ軍 米軍 イギリス軍 フランス軍

スウェーデン軍 デンマーク軍 ドイツ軍

ロシア軍 ソ連軍 チェコ軍 ハンガリー軍

イタリア軍 m47 m35 m43 m51 m65

m59 m90

military

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2021SSのFisherman's smockです。未使用品から1回使用し、1度洗濯しております。●型番 05-SS02402●サイズ 7 (M相当)肩幅 46身幅 59着丈 75袖丈 62※素人採寸の為、ご理解の上ご購入下さい。●色 ライトグレー/ブラック●素材 リネン100%(表地)新品感を求めている方は、ご遠慮下さい。

