人気ブランドを S'more スモア Bello 300 ベル型 テント グランドシートセット テント/タープ

昨年の7月に購入し、屋外で4回使用しました。

pomoly yarn solo tc ワンポールホットテント

専用のグランドシートを使用していたため、目立った汚れもなく比較的綺麗な状態な状態だと思います。

黒ペグは1本無くしてしまったため、同じサイズのスノーピークを購入しましたが、まだ未使用です。

質問等気軽にコメントください!

この部分の写真が見たいとかありましたら、コメントで教えてくだされば載せます!

【商品名】Bello300

【材質】

テント本体:コットン35%,ポリエステル65%,ポリコットン素材(TC)

フロア:450g pvcメッシュクロス

【重量】約18kg

【サイズ】

[展開サイズ]約300*300cm

[収納サイズ]85*25*25cm

[組み立サイズ]直径約300*高さ200cm

[テント入口サイズ]高さトップ約148*底辺200cm

・煙突穴直径12cm

・地面から煙突穴までの高さ115cm

(煙突ポートは、高い耐熱性がありますが、万が一の事態に備えて市販の煙突保護カバーの取り付けを推奨しております。)

・静水圧:フライシート350-500mm

【同梱物】

・テント

・収納袋各種

・ガイドロープ 3.6m ×1本、3mx9本 合計10本

・ゲートポール直径19mm×1ペア

・センターポール直径32mm×1本

・ペグ 大×10本、小×10本

#スモア

#bello300

#キャンプ

#アウトドア

#テント

#S'more

最大収容人数···3~4人

テントアクセサリー···ポール、グランドシート/テントマット、ペグ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

