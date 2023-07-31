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注目の福袋をピックアップ！ 確認用　多肉植物 植物/観葉植物

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チワワエンシス錦
オペルクリカリアデカリー　実生8年　発根済

激レア高級品種 アガベ チタノタ werewolf 狼人 極上子株 5
ご確認宜しくお願い致します♥
ビカクシダ☆美株☆プラティケリウム リドレイ☆ワイルド☆コルク仕立

大特価❣️aglaonema pictum アグラオネマピクタムマルチカラー　❣️
20000円
ガザニア 2苗 ポットのまま発送 宿根 初心者向き 葉の裏白 ネコポス発送
800メルカリ便
ふるーる様専用　リメイク缶　取っ手付き　楕円

【c】Anthurium warocqueanum アンスリウム　ワロクアーナム
20800合計
クリスマスローズ10苗★ソレイユ、ピエラ、プリマヴェーラ、オーレア、ゴールド

アガベ 多肉植物 王妃カブトガニ錦 王妃兜蟹錦 黄覆輪 極上株 連棘 包葉
ご確認宜しくお願い致します

モンステラ ボルシギアナ 白斑 葉3枚

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ロストラータ　尺2 36cmポット　　特上品

斑入り【レア】 【発根済み】モンステラ ホワイトタイガー2本セット

樹形キレイ フィカス　ウンベラータ　観葉植物　室内　大型　高さ110㎝　曲がり
チワワエンシス錦ご確認宜しくお願い致します♥20000円800メルカリ便20800合計ご確認宜しくお願い致します

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商品の状態やや傷や汚れあり

注目の福袋をピックアップ！ 確認用　多肉植物 植物/観葉植物

13分钟前

注目の福袋をピックアップ！ 確認用　多肉植物 植物/観葉植物

¥20,800 ¥11,648

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