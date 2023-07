【返品交換不可】 NIKE LAB AIR VAPORMAX / MN 3407T スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

※こちらの商品は状態確認の為、ご購入前にコメントをお願いします。

また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。

【ブランド】NIKE/ナイキ

NIKE LAB/ナイキラボ

【モデル】AIR VAPORMAX / MN / 923004-200

【カラー】VACHETTA TAN/RIO TEAL

【仕様】NIKELABからロンドンを拠点にしているデザイナー「MARC NEWSON」とのコラボレーションモデル「AIR VAPORMAX / MN」の登場です。

NIKE LAB AIR VAPORMAX / MN 3407T

ベースとなったモデルはエアマックスシリーズ史上最軽量モデルとして2017.3.26に登場した「AIR VAPORMAX」。

このモデルにモカシンの要素を取り入れ、伝統的なハンドクラフトの表現であるクロスステッチを用いて、さらにはフットストラップを採用。

手作業の技と新しく生まれた技術を取り入れた「MARC NEWSON」ならではのスペシャル仕様となっています。

【サイズ】US8 JP26.0

【状態】素材特有の細かい傷、凹み、色むら等があります。

目立った傷汚れが見当たらず一般的な使用感のみの美品です。

状態を確認の上あくまで中古品であることをご理解頂いた上でご購入下さい。

【付属品】無し

プロフィールをご確認いただき、ご不明点がありましたらコメントをよろしくお願いします。

efm3407T

23.05.07

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

