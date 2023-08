【国内配送】 新川洋司 【メタルギア】新川洋司原画集 小島秀夫 直筆サイン入り 菊地由美 その他

期間限定で170,000円で出品いたします。

日本刀銘鑑



山スコ "YAMAGEN" decade 1991-2001



大航海時代Ⅳ with パワーアップキット HD Switch 30周年記念版

2011年の新川洋司展にて数十名限定のサイン会で直筆サインを頂きました。

ONE OK ROCK インディーズCD【Keep it real】新品未開封!



五線譜・鍵盤ホワイトボード

通常であれば新川洋司さんだけのサインなのですが自分はたまたま居合わせたメタルギアソリッドを作った小島秀夫さんと声優の菊地由美さんにも直筆サインを頂きましたので1つの画集に3つのサインという大変貴重な物になりました。

残芴居 古墨紀言



歴史漫画サバイバル 全14巻+1 15冊 日本の歴史9冊

HIDEO KOJIMA

スーパー7メンテナンス・ファイル

YOJI SHINKAWA

秋田書店 世界怪奇スリラー全集 1、2、3、5 & 吸血鬼のふるさと 年代物

YUMI KIKUCHI

第一種電気工事士テキスト&DVD&技能練習用教材フルセット

メタルギア

美しい彼 公式ビジュアルブック エターナル 萩原利久 八木勇征

MGS

だんじり記念誌 角田(東大阪)

authentic autograph

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

期間限定で170,000円で出品いたします。2011年の新川洋司展にて数十名限定のサイン会で直筆サインを頂きました。通常であれば新川洋司さんだけのサインなのですが自分はたまたま居合わせたメタルギアソリッドを作った小島秀夫さんと声優の菊地由美さんにも直筆サインを頂きましたので1つの画集に3つのサインという大変貴重な物になりました。HIDEO KOJIMAYOJI SHINKAWAYUMI KIKUCHIメタルギアMGSauthentic autograph

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【MK様専用】鉄緑会 東大数学問題集 資料・問題篇/解答篇 1981-2020king of vintage vol1.3.4あんバター58様 専用