定価:¥29,700サイズ:44(27.5〜28cm相当)カラー:ブラック•REPRODUCTION OF FOUND(リプロダクションオブファウンド)、GERMAN TRAINER / ジャーマントレーナーになります。•オリジナルを忠実に復刻されており、定番としてお使い頂ける一足です。•クッション性も高く、スニーカーとしても非常に履きやすい出来栄えです。•10回程度着用。両踵内側サイドに少々擦れが見られます。ソールも多少減っていますが、まだまだ永くお使い頂ける状態だと思います。•全体的には美品かと思いますので、お探しだった方いかがでしょうか。

