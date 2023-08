【正規逆輸入品】 Pretty 【おまけ付き】Angeric wonder ワンピース party ひざ丈ワンピース

柄・デザイン···ストライプ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンジェリックプリティ 商品の状態 やや傷や汚れあり

柄・デザイン···ストライプ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬こちらは10年前くらいの商品です。とても人気ですぐ完売してしまったのでお探しの方いかがでしょうか?コレクションにも♡ホームクリーニングを行いましたが経年劣化で白い襟や袖がなんとなく黄ばんでいます。真っ白のものと並べなければ気にならないと思います。※つけ袖あり(写真4枚目)洗濯の際に襟のスプーン飾りが1つ壊れてしまったので取ってしまいありません。コレら以外に気になる箇所はなく、生地自体にはハリもあり色落ちなどもなく綺麗です。まだまだ着ていただけると思います。リメイクなどにもおすすめです!⭐︎ご希望の方のみプリティのカチューシャ無料でおつけできます。使用感あるのでおまけ程度にお考えください。検品は丁寧に行っていますが見落としあれば申し訳ありません。またかなり前のお洋服なので神経質な方はご遠慮ください。即購入可○値下げ不可✖︎※6月中に売れなければ削除いたします

