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数々の賞を受賞 パリ 【新品仕上げ済】カルティエ リング 750YG【8892】 #51 リング

商品の説明

【ブランド名】カルティエ　Cartier
TIFFANY&Co.ティファニーハートノックリングSv925 7号
【商品名】パリ　リング　指輪
ジュエリーツツミ ブルージルコン リング 指輪 13号
【素材】750 K18 YG　イエローゴールド
L0708◇プラチナリング　PT950　18号　ララクリスティー
【サイズ】51　約12号
4℃ K18ホワイトゴールドダイヤモンドリング
【サイズ変更】不可
最終値下げ！ティファニービンテージ　天然石　シルバー
【リング幅】8.5mm
k18 18金 12面トリプル リング 喜平 指輪
【リング厚み】6.4mm
ティファニー　TIFFANY リング　ハート　エタニティ　K18
【重量】14.0g
カルティエ トリニティ リング 指輪
【宝石】なし
最終価格♥k18ガーネットリング　アンティーク
【付属品】なし
新品未使用レディース指輪クリスチャンディオールリングゴールドMサイズ12〜13号
【管理番号】1807W715IH8892
k18．エメラルド、指輪、N o.1065.
【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのパリリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。
マリーエレーヌドゥタイヤック　リング　22金　アクアマリン
【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。
本真珠リング　K18 ヴィンテージ　13号
〈商品の購入先〉
田崎真珠 TASAKI ダイヤモンド 0.66ct リング K18
古物市場主の資格を有する国内ブランド市場
天然 パライバトルマリン プラチナ 10号 リング ソーティング
正規店
411R【Moon＆Sunペアリング】フリーリング　925　シルバー　新品　恋人
買取品
k18．ルビー、指輪、No.1069.
〈古物商許可番号〉
ダイア指輪 1.0ct リング プラチナ PT950 鑑定書付き741
神奈川県公安委員会許可　
Ｋ１８リング指輪
古物商許可番号第452550006933号

tanatimama1973様　14Kエメラルドダイヤモンドピンキーリング　３号

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態未使用に近い

カルティエの指輪　Ｋ18WG

TSUTSUMI ハリネズミリング k10YG #10

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【ブランド名】カルティエ　Cartier【商品名】パリ　リング　指輪【素材】750 K18 YG　イエローゴールド【サイズ】51　約12号【サイズ変更】不可【リング幅】8.5mm【リング厚み】6.4mm【重量】14.0g【宝石】なし【付属品】なし【管理番号】1807W715IH8892【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのパリリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈商品の購入先〉古物市場主の資格を有する国内ブランド市場正規店買取品〈古物商許可番号〉神奈川県公安委員会許可　古物商許可番号第452550006933号

商品の情報

ブランドカルティエ
商品の状態未使用に近い

数々の賞を受賞 パリ 【新品仕上げ済】カルティエ リング 750YG【8892】 #51 リング

21分钟前

数々の賞を受賞 パリ 【新品仕上げ済】カルティエ リング 750YG【8892】 #51 リング

¥174,500 ¥80,270

(税込) 送料込み
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e604eed3f378

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カルティエ パリ リング #51 750YG 新品仕上げ済 Cartier【8892

カルティエ パリ リング #51 750YG 新品仕上げ済 Cartier【8892


新品仕上げ済】カルティエ パリ リング #51 750YG【8892】 | www

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