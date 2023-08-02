数々の賞を受賞 パリ 【新品仕上げ済】カルティエ リング 750YG【8892】 #51 リング

【ブランド名】カルティエ Cartier

TIFFANY&Co.ティファニーハートノックリングSv925 7号

【商品名】パリ リング 指輪

ジュエリーツツミ ブルージルコン リング 指輪 13号

【素材】750 K18 YG イエローゴールド

L0708◇プラチナリング PT950 18号 ララクリスティー

【サイズ】51 約12号

4℃ K18ホワイトゴールドダイヤモンドリング

【サイズ変更】不可

最終値下げ！ティファニービンテージ 天然石 シルバー

【リング幅】8.5mm

k18 18金 12面トリプル リング 喜平 指輪

【リング厚み】6.4mm

ティファニー TIFFANY リング ハート エタニティ K18

【重量】14.0g

カルティエ トリニティ リング 指輪

【宝石】なし

最終価格♥k18ガーネットリング アンティーク

【付属品】なし

新品未使用レディース指輪クリスチャンディオールリングゴールドMサイズ12〜13号

【管理番号】1807W715IH8892

k18．エメラルド、指輪、N o.1065.

【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのパリリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。

マリーエレーヌドゥタイヤック リング 22金 アクアマリン

【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。

本真珠リング K18 ヴィンテージ 13号

〈商品の購入先〉

田崎真珠 TASAKI ダイヤモンド 0.66ct リング K18

古物市場主の資格を有する国内ブランド市場

天然 パライバトルマリン プラチナ 10号 リング ソーティング

正規店

411R【Moon＆Sunペアリング】フリーリング 925 シルバー 新品 恋人

買取品

k18．ルビー、指輪、No.1069.

〈古物商許可番号〉

ダイア指輪 1.0ct リング プラチナ PT950 鑑定書付き741

神奈川県公安委員会許可

Ｋ１８リング指輪

古物商許可番号第452550006933号

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

【ブランド名】カルティエ Cartier【商品名】パリ リング 指輪【素材】750 K18 YG イエローゴールド【サイズ】51 約12号【サイズ変更】不可【リング幅】8.5mm【リング厚み】6.4mm【重量】14.0g【宝石】なし【付属品】なし【管理番号】1807W715IH8892【商品状態】新品仕上げ済のカルティエのパリリングです。新品仕上げ済のためとても綺麗な状態ですが、取り切れない細かいキズはご了承ください。【注意書き】モニターの発色具合により異なって見える事があります。〈商品の購入先〉古物市場主の資格を有する国内ブランド市場正規店買取品〈古物商許可番号〉神奈川県公安委員会許可 古物商許可番号第452550006933号

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 未使用に近い

tanatimama1973様 14Kエメラルドダイヤモンドピンキーリング ３号カルティエの指輪 Ｋ18WGTSUTSUMI ハリネズミリング k10YG #10ティファニー ラビングハート バンドリングAvaron バケットカットダイヤモンドリング