ー品販売 【新品】YOSHIKIMONO マスク 白×黒紐 ミュージシャン

YOSHIKIMONOマスク

限定価格!世界に一つ!全てスワロフスキーです!

ホワイトローズ×黒紐

完売品

箱は開けましたが内袋は未開封です。

未使用ですが、1度人手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。

普段にも使いやすいお色です。

保管用に購入しましたが、大切にしてくださる方にお譲りできたらと思います。

マスクはYOSHIKI氏とYOSHIKIMONOにおいて象徴的な柄であるバラをモチーフにした柄です。

長めのリボンはアジャスター付きのため簡単に調節ができ、アレンジを楽しむことができます。

内側に不織布フィルターをはさめるポケットがあります。

素材:表面:絹100%

裏面:ポリエステル100%

紐:ポリエステル100%

手洗い可

#YOSHIKI

#YOSHIKIMONO

#ヨシキ

#ヨシキモノ

#XJAPAN

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

