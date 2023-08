ご覧いただきありがとうございます。

★体を包み込む優しいコットン素材が心地良く、レモン柄やバルーンスリーブが大人カワイイデザイン。

★腰高に見えるショート丈でスタイルアップを実現し、よりレディーライクな印象に

★とても軽くストレッチがきいており着心地抜群の為、窮屈感なくノンストレスで着用できます。

**********

【ブランド】

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO

セブンテン バイミホカワヒト

【アイテム】

新品未使用品

レモンプリント ブラウス

バルーンスリーブ

【サイズ】

M SIZE

着丈:約69cm

肩幅:約41cm

身幅:約56cm

ウエスト:約40cm

袖丈:約53cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

新品未使用、タグ付の商品です♪

試着もしていない真っ新な商品なので、とても綺麗な状態です!

購入後そのまますぐに着用いただけます♪

【色】

ネイビー

紺色

【素材】

◆表地◆

コットン…97%

ポリウレタン…3%

◆袋布◆

コットン…100%

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

*********

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

*********

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ドゥロワー 商品の状態 新品、未使用

