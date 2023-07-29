正規通販 ideaPad Lenovo C340 3500/20G/512G Ryzen5 ノートPC

ご覧頂きありがとうございます。

薄型大容量PC dynabook R73T i5/メモリ8GB office付

メモリー20G,SSD5612Gに換装しプラチナ色のWindows11搭載Lenovo製Ryzen5の2in1フレッシュＰＣです。

APPLE MacBook Pro MACBOOK PRO ハブ付き

初期設定等アップデート済みで電源を入れるとすぐ使用できます。

ageha様専用 ASUS ZENBOOK UX390UA-GS office

MSOffice2021,GoogleChrome等のソフトもインストール済みで文書・表計算・プレゼン資料も作成でき,インターネッで検索、通販、Yuotube等も手軽に出来ます。

ゲーミングノート/GTX1060/SSD+HDD1TB/16GB

Webカメラでテレワーク等も可能なZoomもインストール済みです。

東芝 dynabook タブレットPC 8GB 128GB

外観は割れ欠損なく、キ－ボードも奇麗は状態です。Ryzen5 3500U搭載,、14インチFHD画面で満足して頂けます。

【美品】SurfacePro8 i5 8GB 256GB キーボード



Let's note CF-XZ6 Windows10 office2021①

【お願い事項】

大人気SONY VAIO✨設定済ノートパソコン✨WEBカメラ⭕️翌日発送OK

・中古品となり、動作確認内容を記載しております。傷,擦れ,汚れ,小さなドット抜け等は写真を確認し理解の上で購入をお願いします。

【美品】Apple MacBook 12インチ 2017 ゴールド 8GB



MacBook Pro (13-inch 2017)

【商品の特徴】

メル村としぞう様専用

●キーボードの擦れも少なく、文字消えなくバックライト付で奇麗です。

SSDで動きが早い✨美品✨Core２✨SONY☆VAIOノートパソコン✨

●液晶パネルは14インチFHD高画質で綺麗です。

美品MacBook お値下げしました！

●タッチパネル2in1でデジタイザーペン付属します。

gpd winmax2021 1195g7 16+2tb



人気の赤✨ SONY HDD500GB Wi-Fi ブルーレイ ノートパソコン



Windows11 オフィス付き Core i7 TOSHIBAノートパソコン

【商品のスペック】

Lenovo 15.6型 Ryzen3 8GB 256GB Office2019

■CPU:AMD Ruzen5 3500U,4コア8スレッド,TPM2.0

Macbook Air m1 8GB 256GB

■SSD：512GB(NVMe)

【東芝】ダイナブック i7 新品SSD256GB 8GB 赤ノートパソコン

■メモリ:20GB(4+16)

606)MacBookAir2017 13インチ /i5/8GB/128GB

■ディスプレイ：14インチFHD(1920×1020ドット)2in1,タッチパネル

東芝 ノ-ドパソコン SSD240GB メモ8GB office タッチパネル

■Webカメラ：(OK)

【充放電18回！】【メモリ16GB！】MacBookAir2020 M1シルバー

■USB3.1×２(OK)

【美品】LAVIEノートパソコン

■Type-C×1(OK)充電可能

中古フルカスMacBook Pro13 mid2012 16G SSD500GB

■HDMI(OK)

NEC VJ17TG-J Core i5 / SSD128GB / Win10

■WIFI(RealTek RTL8822BE)

DELL Inspiron 15 3525/Ryzen 5 5625u/32GB

■bluetooth4.2(OK)

レッツノート CF-SZ6 i5 8GB 512GB DVD (K199)

■指紋認証

FUJITSU LIFE BOOK A5510/DX美品

■ステレオスピ-カ(OK)

ThinkBook 13s gen3 amd

■φ3.5ミニジャック,(OK)

【限定価格】MacBook Air M2チップ 8GB 1TB

■Windows11Home(64bit)(22H2)update済

YOGA BOOK Windows10モデル（2016年）

■バッテリー起動・充電(OK) 残量4時間13分と表示(保証はできません)

ASUS X55A

■付属品:純正ACアダプター,デジタイザーペン(電池付)

SONY VAIO E VPCEB39F

■ソフトウエア

13.3型 富士通 S937/S i5 8GB SSD 無線 Windows11

MS Office2021,はがき作家,VLC(DVD),ZOOM,GoogleChrome,iTunes,Line等

パソコンのプロが初期設定済み！ワードエクセルパワポやビデオ通話に最適なPCです✨

【保証等】初期不良(起動できない等)は受領後３日以内は返品に対応し…

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。メモリー20G,SSD5612Gに換装しプラチナ色のWindows11搭載Lenovo製Ryzen5の2in1フレッシュＰＣです。初期設定等アップデート済みで電源を入れるとすぐ使用できます。 MSOffice2021,GoogleChrome等のソフトもインストール済みで文書・表計算・プレゼン資料も作成でき,インターネッで検索、通販、Yuotube等も手軽に出来ます。 Webカメラでテレワーク等も可能なZoomもインストール済みです。 外観は割れ欠損なく、キ－ボードも奇麗は状態です。Ryzen5 3500U搭載,、14インチFHD画面で満足して頂けます。 【お願い事項】 ・中古品となり、動作確認内容を記載しております。傷,擦れ,汚れ,小さなドット抜け等は写真を確認し理解の上で購入をお願いします。 【商品の特徴】●キーボードの擦れも少なく、文字消えなくバックライト付で奇麗です。●液晶パネルは14インチFHD高画質で綺麗です。●タッチパネル2in1でデジタイザーペン付属します。 【商品のスペック】■CPU:AMD Ruzen5 3500U,4コア8スレッド,TPM2.0■SSD：512GB(NVMe)■メモリ:20GB(4+16)■ディスプレイ：14インチFHD(1920×1020ドット)2in1,タッチパネル■Webカメラ：(OK)■USB3.1×２(OK)■Type-C×1(OK)充電可能■HDMI(OK)■WIFI(RealTek RTL8822BE)■bluetooth4.2(OK)■指紋認証■ステレオスピ-カ(OK)■φ3.5ミニジャック,(OK)■Windows11Home(64bit)(22H2)update済■バッテリー起動・充電(OK) 残量4時間13分と表示(保証はできません)■付属品:純正ACアダプター,デジタイザーペン(電池付)■ソフトウエア MS Office2021,はがき作家,VLC(DVD),ZOOM,GoogleChrome,iTunes,Line等 【保証等】初期不良(起動できない等)は受領後３日以内は返品に対応し…

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Stream 11-ak0006TU エントリーモデル美品☘️使いやすい大容量☘️初心者向け☘️薄型設定済ノートパソコン☘️カメラ☆office付き☆i5-7300U Thinkpad L570+ACアダプタハイスペック超特価/i7/SSD1TB/16GB/ブルーレイ/№4312016年高年式富士通ノートパソコン★初心者マニュアル付★薄型白ホワイト系★高性能✨Corei5＆SSD480GB‼カメラ/超軽量‼すぐ使えるノートパソコンタッチスクリーン TOUGHBOOK CF-VEK202NJ office付【格安！】Core i5 6200U、メモリ4G、HDD500GBノートパソコン 14インチ Win11 6GB/512GB SSDむむむ様専用MacBookPro13inM1 2020 256 8 bat100