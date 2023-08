whizとニューバランスのコラボスニーカーです。

AJ1 High "Celtics/Black and Lucky Green"

発売後すぐに完売した記憶があります。

26.5cm ナイキ ショックス TL スケプタ

ベロの'996'がwhizの76の字体になっています。

KITH × asics GEL KAYANO ピンク



リックオウエンス rick owens travis ATSUSHI着用

右のつま先部分に購入時から

いくら丼様

少ししわがあります(画像4&5の丸印参照)

THE BEYOND様専用ニューバランス990v5 ブラック M990BK5



【新品】adidas Superstar × Yanwai スニーカー 26cm

サイズは28.0㎝です。

【極美品】希少カラー 大人気 USA製 NewBalance M996 グレー

新品です。

ニューバランス U9060 GRY 27.5㌢



yeezy boost 350 Pirate Black 25.5

こちらの996も新品はだいぶん少なくなってきていると思います。

ナイキ ダンク コートパープル



【日本未発売】ct70 converse コンバース 26.5 チャックテイラー

箱は全体的にはきれいですが

プーマ スエード VTG MIJ 黒×銀 新品未使用

角にしわや傷があります(画像10)

希少カラー NIKE エアジョーダン オールドスクール2 赤黒 US9 27cm



ライオネルハーツ様からのご提案

画像が10枚しか載せれないので

converse addict

箱の違うアングルの画像がみたいとかあれば

ニューバランス M990 BK6 27.0㎝ Dワイズ ブラック

言って頂ければ載せれます。

asics ウィンジョブ CP602 G-TX 安全靴



【超美品】ナイキ エアマックス95 Nike Air Max OG ブルー

【以下は販売店の当時の説明文です】

NIKE DUNK SB LOW PRM ドジャース



26cm フォーラム OG 84 ハイ LG / FORUM OG 84 HI

常に新しいアイテムを追及し創造し続けている、日本のストリートブランドの"WHIZ LIMITED(ウィズ リミテッド)"。そして世界屈指のスニーカーショップである"mita sneakers(ミタスニーカーズ)"の両者がタッグを組んで、唯一無二のコラボレーションモデルを発表!

ダンク qsミシガン

ニューバランスを代表するロングセラーモデルの"996"に、最新クッショニングシステムのレブライト搭載した"MRL996"をベースに採用。アッパーは重厚で品格の漂うプレミアムレザー、ピッグスキンスウェード、コットンキャンバスを使って構築。また星型のベンチレーションホールを施し、そのアンダーレイヤーには反射材を使うことで機能性を追及。その他にも、両ブランド名が入ったインソールや特製シューズバッグが付属するなど、コラボレーションならではの拘りが随所に反映されている。東京のライフスタイルをベースに新たな解釈で再構築したオリジナリティ溢れる一足となっている。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ウィズリミテッド 商品の状態 新品、未使用

whizとニューバランスのコラボスニーカーです。発売後すぐに完売した記憶があります。ベロの'996'がwhizの76の字体になっています。右のつま先部分に購入時から少ししわがあります(画像4&5の丸印参照)サイズは28.0㎝です。新品です。こちらの996も新品はだいぶん少なくなってきていると思います。箱は全体的にはきれいですが角にしわや傷があります(画像10)画像が10枚しか載せれないので箱の違うアングルの画像がみたいとかあれば言って頂ければ載せれます。【以下は販売店の当時の説明文です】常に新しいアイテムを追及し創造し続けている、日本のストリートブランドの"WHIZ LIMITED(ウィズ リミテッド)"。そして世界屈指のスニーカーショップである"mita sneakers(ミタスニーカーズ)"の両者がタッグを組んで、唯一無二のコラボレーションモデルを発表!ニューバランスを代表するロングセラーモデルの"996"に、最新クッショニングシステムのレブライト搭載した"MRL996"をベースに採用。アッパーは重厚で品格の漂うプレミアムレザー、ピッグスキンスウェード、コットンキャンバスを使って構築。また星型のベンチレーションホールを施し、そのアンダーレイヤーには反射材を使うことで機能性を追及。その他にも、両ブランド名が入ったインソールや特製シューズバッグが付属するなど、コラボレーションならではの拘りが随所に反映されている。東京のライフスタイルをベースに新たな解釈で再構築したオリジナリティ溢れる一足となっている。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ウィズリミテッド 商品の状態 新品、未使用

美品 adidas handball spezial ネイビー新品 NIKE AIR BARRAGE LOW 27.5cm エアバラージエアマックス95 ノーソー NO-SEW NIKE ナイキTIMEWORN ATLAST アットラストFLYINGBブッチャープロダクツvans vault×wtaps ua OG OLD SKOOL LX今日限定 最終値下げ new balance 992TN▼新品26cm▼CONVERSE オールスター クップクルべ ホワイト 本革【新品未使用】New balance MR993GL 2E限定値下げ クリスチャン ディオール b23 ロートップスニーカー【セール価格¥19800】 GUCCI ライトン ダッドスニーカー