有名なブランド 1970-80s アフリカンプリント ギャザー ワンピース ロングワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ロクビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

福岡のvintage shopにて24200円購入しました。購入後は一度も着用しておりません。購入当初から汚れやキズは無くキレイな状態となりますがused商品ですので神経質な方はご遠慮をお願い致します。着丈が合わなく泣く泣く出品しております。身幅 約50㎝ 着丈 約120㎝シェルプリントが珍しいフレアワンピースです。ポケットも付いているので使い勝手も良いと思います!インナーや小物も合わせやすいです!バティックプリント アフリカンvintage ヴィンテージ used beams ビームス 6 roku

