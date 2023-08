【有名人芸能人】 NIKE WMNS DUNK LOW 27.5cm スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

取引をスムーズに行えるよう、プロフィールをお読み下さい。

商品名:NIKE WMNS DUNK LOW

状態:新品未使用

仕様:27.5cm(メンズ27cm)

カラー: White/sail

購入:ナイキアプリ

毎回即完売の人気モデル「ダンク」

セイルとホワイトの履きやすいカラーリングです。

気になっていた方はこの機会にぜひ!

発送方法:らくらくメルカリ便

※他フリマアプリでも出品している為、急に削除する場合があります。ご了承ください。

最後までご覧頂きありがとうございます。

#supreme #バルトロ #ヌプシ #フリース #スキー

#ノース #スキー #スノボ #登山 #キャンプ #レディース

#パタゴニア #ハリーハンセン #FILA #GUCCI

#コロンビア #モンクレール #バーバリー #バレンシアガ

#ナイキ #パープルレーベル #スノーピーク #コールマン

#アディダス #ロゴス #海外 #限定 #ヴィトン #コーチ

#マウンテンパーカー #ベスト#モンベル #フェンディ

#スウェット #スニーカー #ジョーダン #ダンク #エアフォース

#パーカー #エアマックス #コンバース #ヴァンズ

#韓国 #ワンピース #coach #コーチ

#BTS #高校生 #新入学 #社会人 #2021

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm以上 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

