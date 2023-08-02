超安い ダイヤモンド D＆D144 ロイヤルコレクション G-VVS2 0.51ct リング

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D＆D144 ダイヤモンド ロイヤルコレクションです。
カルティエタンクリング750/K18PGガーネット【美品】
大粒 マベパール K14 直径17mm 18号 入学式 結婚式 パーティー
ダイヤモンドは、ニアカラーレスグレードのGカラー、顕微鏡でもインクルージョンの発見が困難なVVS2、バランス良くカットが施されておりますので美しく輝きます。
AHKAH ティナリング(ハーフエタニティ)9号
ヨーガンレール リング ラピスラズリ 天然石 ＋2023春夏カタログ
洗練されたデザインのダイヤモンドリングです♪
K10WG アメジストリング ヴィンテージリング
夏にオススメ！ハートのピンキーリング ♡⃛ 5.5号 ティファニー リング
ダイヤモンドのガードルには、D-D144のレーザー刻印がございます。顕微鏡でしか見えません。
TOMWOOD トムウッド オニキスリング 56 16号
グッチ GUCCI インターロッキングG リング 表記14 指輪 SV925
【リング】
ボリューム！全てFカラー 1ctダイヤモンド プラチナ パヴェリング 鑑別書付
重量:0.51ct
【古代ケルト】【トリケトラ】【US8号】【JP16.5】【匿名配送】【送料無料】
カラー:G
LALIQUE ラリック ミュゲ リング 15号 ヴィンテージ すずらん
クラリティ:VVS2
(C6-255) K18 リング 指輪。18金 ゴールド 12号 13号
ポリッシュ：GOOD
K14WG田崎 タサキ パール カラーストーン リング 指輪 TASAKI
シンメトリー：GOOD
婚約指輪 Live a long(リブアロング)
蛍光性：認めず
Bene Bene アンダリューサイト リング スペッキオ 10.5号 K18
【お値下げ】tatsuo nagahata K18 ダイヤモンドリング
素材：プラチナ900
ダイヤモンドリング Pt900
重量：3.0ｇ
モアサナイトダイヤモンド ゴールドコーティング リング 指輪
サイズ：9号
ジュピター JUPITER フルエタニティリング ダイヤモンド k18
サイズ直し:8-10号まで可能
専用JE34★高級 ロイヤルブルーカラーサファイア0.42ct リング
サイズ直し無料
新品 PT900 ダイヤモンドリング
（サイズ直しは、土日祝を除く3-5日かかります。）
カルティエ Pt950 甲丸リング 13号弱 5.9g
K18 エメラルド ダイヤ リング
【状態】
K18 18金 750 ゴールド ハート エタニティー 無限大 リング 指輪
新品仕上げ済み
【160周年記念】TIFFANY ＆Co. 1997 シルバー リング
幸運クローバー0.78ct ダイヤモンド K18 yg wg リング 鑑別書付
【付属品】
アクセサリー mau わっかバングル
D＆D144鑑定書
新品未使用【VIVIENNE WESTWOOD 】DUSTIN RING
※最後の画像の、D＆D144 ダイヤモンド ロイヤルコレクションについての記載は、鑑定書カバーの内側にございます。
Vivienne Westwood リング
美品 GUCCI グッチ パール リング ゴールド フラワー L 17号相当
【入手先】
『品質重視』PT950プラチナのダイヤモンドリング1.0ct 新制品62
正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者
KIARITA フィレンツェ彫 ロジュームシルバー K18 コンビリング
✨✨新品Allオーダーハンドメイド天然オパール&サファイア&ダイヤモンドリング
【送付方法】
Pt900 田崎 タサキ アコヤ真珠 ダイヤモンド 0.02 リング 指輪
佐川急便
アガット パレットリング K10 ガーネット 11号
（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）
pt900.k18.ダイヤモンド、0.09ct.指輪、No.1096.
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
MM6 リング
チーズケーキさま専用 定価8万 ケイウノ 13号 ダイヤモンド付き18kリング
Van Cleef &Arpels マリッジリング セット
スタージュエリー ダイヤモンドリング 0.4ct ハーフエタニティー K18YG
【天然】グリーン ガーデン クォーツ リング s925,17×16×14mm
【ロビ様専用】日本製18金リング★幅1mm★13号★送料無料/匿名配送★
D＆D144 ダイヤモンド ロイヤルコレクションです。ダイヤモンドは、ニアカラーレスグレードのGカラー、顕微鏡でもインクルージョンの発見が困難なVVS2、バランス良くカットが施されておりますので美しく輝きます。洗練されたデザインのダイヤモンドリングです♪ダイヤモンドのガードルには、D-D144のレーザー刻印がございます。顕微鏡でしか見えません。【リング】重量:0.51ctカラー:Gクラリティ:VVS2ポリッシュ：GOODシンメトリー：GOOD蛍光性：認めず素材：プラチナ900重量：3.0ｇサイズ：9号サイズ直し:8-10号まで可能サイズ直し無料（サイズ直しは、土日祝を除く3-5日かかります。）【状態】新品仕上げ済み【付属品】D＆D144鑑定書※最後の画像の、D＆D144 ダイヤモンド ロイヤルコレクションについての記載は、鑑定書カバーの内側にございます。【入手先】正規品のみを取り扱う古物市場や古物業者【送付方法】佐川急便（土日祝を除く1～2日以内に発送いたします。）
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目立った傷や汚れなし
超安い ダイヤモンド D＆D144 ロイヤルコレクション G-VVS2 0.51ct リング
375
29分钟前
超安い ダイヤモンド D＆D144 ロイヤルコレクション G-VVS2 0.51ct リング
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(税込) 送料込み
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ダイヤモンド D＆D144 ロイヤルコレクション G-VVS2 0.51ct
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出品者
c24d152a84
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超安い ダイヤモンド D＆D144 ロイヤルコレクション G-VVS2 0.51ct リング
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