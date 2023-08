プレミアータPREMIATAスニーカー サイズ41 26センチ 内ボア 替え紐なし 箱あり

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド プレミアータ 商品の状態 やや傷や汚れあり

プレミアータPREMIATAスニーカー サイズ41 26センチ 内ボア 替え紐なし 箱あり靴の内側にボアがついておりとても暖かいです他のスニーカーは26.5センチで履いてます数回使用してます ソールはあまり減ってません自宅で手洗いして保管していましたプレミアータのボア付スニーカーは貴重品ですなかなか手に入らないしなものです【サイズ】サイズ41 参考25センチ〜26センチ#プレミアータ#PREMIATA#スニーカーサイズ41#プレミアータスニーカー#PREMIATAスニーカー #メンズスニーカーサイズ41 #メンズスニーカー26センチ#スニーカー内ボア #メンズスニーカーレア#サイズ41スニーカー#メンズスニーカー黒26センチ #メンズスニーカー内ボア #スニーカー26センチ#スニーカー冬用#プレミアータPREMIATAメンズスニーカー#26センチ#イタリア製スニーカー#イタリアスニーカー#イタリア靴#イタリアメンズ靴

