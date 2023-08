見事な創造力 outil 最終値下げ☆20AW tricot 地厚 サイズ3 AAST Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

2020年AWのoutilトリコアです。

全シーズンの商品を見ていますが、20AWのモノが最も生地が厚手で、スウェットみたいです。

着用回数3〜4回です。

サイズ実寸は肩幅62.5、身幅67、着丈68.5、袖丈63です。

中古品にご理解ください。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

