ご覧いただきありがとうございます♬

こちらWayV ミニファンライトキーリング&ペンライトセットになります。

ミニファンライトキーリングは、新品未使用です。

ペンライトは、一度写真を撮るために使用しました!

付属品の巾着袋は、未使用です!

こちらWayVのぬいぐるみ用ネギペンライトをオマケで付けさせていただきます。

海外製品のため外箱は、多少汚れキズがございます。気になられる方は、ご購入ご遠慮ください。

即購入可能ですが、プロフご一読の上ご購入くださいませ。

グッズ種類···ペンライト

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

