●日本正規品● 校刊美術史料　寺院篇　全3巻 人文/社会

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神智学大要 1巻～5巻 ５冊揃え まとめて /たま出版/A•E•パウエル（編）

藤田経世編 校刊美術史料 寺院篇上中下 全3巻です。

ことたまに依る身禊祓の解明 中西光雲 植芝翁精神 武産合気求道者必読 言霊 神道

美術史だけではなく仏教学・国史・国文学・建築史学に大きな恩恵をもたらした、南都七大寺はじめ諸寺院の重要史料等の美術に関する史料を活字化した集大成。

高銀著 華厳経



【or gand様専用】フーコー研究

〈寺院篇 上〉

【激レア入手困難】徳永康起 愛の火柱 教え子みな吾が師なり 東井義雄

【収録文献】七大寺日記/七大寺巡礼私記/醍醐寺本諸寺縁起集/建久御巡礼記/諸寺建立次第/伊呂波字類抄/阿娑縛抄諸寺略記/護国寺本諸寺縁起集/菅家本諸寺縁起集

世界の教科書 歴史 トルコ 1・２・３

〈寺院篇 中〉

東大法・蒲島郁夫ゼミ編 「新党」全記録

【収録文献】法隆寺本古今目録抄/薬師寺史料集/東大寺献物帳/神護寺資料/東宝記抄/諸寺供養類記

タイムワープシリーズ14巻➕5冊

〈寺院篇 下〉

魚山声明全集 中山玄雄著者

【収録文献】内山永久寺資料/讃仏乗抄第八/束草集抄/寺辺之記抄/総索引

大久保利謙歴史著作集



学習まんが世界の歴史 全巻セット

判型：Ｂ５

ブロッコリー フィギュア メカメガ様用

発行：１９９５年５月・中央公論美術出版

ヴァリエテ ２冊セット

〈寺院篇 上〉 頁数：384頁 定価：19800円（税込）

温泉の百科事典

〈寺院篇 中〉 頁数：518頁 定価：26400円（税込）

「初版・ハガキ有・帯なし」NLPタイムライン・セラピー

〈寺院篇 下〉 頁数：380頁 定価：19800円（税込）

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お値引きしました。ご覧頂きありがとうございます。藤田経世編 校刊美術史料 寺院篇上中下 全3巻です。美術史だけではなく仏教学・国史・国文学・建築史学に大きな恩恵をもたらした、南都七大寺はじめ諸寺院の重要史料等の美術に関する史料を活字化した集大成。〈寺院篇 上〉【収録文献】七大寺日記/七大寺巡礼私記/醍醐寺本諸寺縁起集/建久御巡礼記/諸寺建立次第/伊呂波字類抄/阿娑縛抄諸寺略記/護国寺本諸寺縁起集/菅家本諸寺縁起集〈寺院篇 中〉【収録文献】法隆寺本古今目録抄/薬師寺史料集/東大寺献物帳/神護寺資料/東宝記抄/諸寺供養類記〈寺院篇 下〉【収録文献】内山永久寺資料/讃仏乗抄第八/束草集抄/寺辺之記抄/総索引判型：Ｂ５発行：１９９５年５月・中央公論美術出版〈寺院篇 上〉 頁数：384頁 定価：19800円（税込）〈寺院篇 中〉 頁数：518頁 定価：26400円（税込）〈寺院篇 下〉 頁数：380頁 定価：19800円（税込）

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