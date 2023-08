ミノルタ X-700 MPS フィルムカメラ 一眼レフ + シグマレンズ

レンズは、SIGMA ZOOM-MASTER 1:2.8~4 f=35~70mm MULTI-COATED maid in Japan となります。

【外観】

すれ・傷それなりにございます。

画像でのご確認をお願いいたします。

【動作】

シャッター切れます。(シャッターレバー気持ちよく巻き込めます)

シャッター鳴きありません。

シャッタースピード、正確性はわかりませんが各スピードで反応しています。

露出計、明るいところ、暗いところで数値が変化しています。

セルフタイマー、作動します。

ファインダーいくらの点カビ、チリが見受けられます。視認性には個人的には許容範囲内と認識しておりますが気になる方はご容赦下さい。

レンズ光学はカビ、チリ、くもりございます。撮影にどの程度の影響があるかは不明です。

カメラ底面には保護ビニールが貼られていますので現状綺麗な状態だと思われます。

電池は付属しません。

100金で売っているLR44のボタン電池2個で通電します。

その他画像よりご判断頂けると幸いです。

06170295001z7

使用フィルム···35mm

種類···一眼レフカメラ

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド ミノルタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

