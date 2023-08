ーーーーーーーー

ーーーーーーーーPONYCITY WINGS HI(箱有り)◎size29㌢タンに若干、ダメージがあります。(ごくわずかなネバつき)ソール・インソールにダメージは、ございません。外観は御写真にて、御確認下さい。アッパーのグレーの部分は、ヌバックで、色味がもう少し黒よりです。レアな配色のビックサイズです。*コレクション整理の為、出品致しますのでこの価値を共有できる方にお譲りしたいと思います。*使用に伴う破損等は、自己責任にてお願い致します。*しっかりと検品しておりますが見落しがある場合がございます。その時は、評価をされる前にコメントにて御連絡頂ければ真摯に対応させて頂きます。*御購入者様の御都合による返品はすり替え等の防止の為固く御断り致します。よくお考えの上、御購入下さい。*自宅で保管しておりました。神経質な方は、御遠慮下さいませ。メインカラー...ブラックスニーカー型...ハイカット(High)シーン...バスケットボール

