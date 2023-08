ー品販売 LATITUDE DELL 3540 SSD256GB Corei5-4200U ノートPC

電源を入れたらすぐ使えます。

電源を入れたらすぐ使えます。最新OSのWindows11Corei5-4200U+新品のSSD256GB→快適動作サクサク!インターネットで「YouTube」などが見れます DVDを観ることやCDを聴けます!DVDを作成できます!Webカメラあり!◆◇パソコン構成◇◆■メーカー:DELL■品名:DELL LATITUDE 3540■OS:Windows11 Pro 64bit 21H2■15.6インチワイド液晶*■CPU:Intel Corei5-4200U 1.60GHZ*■メモリ:4GB*■SSD256GB(新品)*■DVDマルチドライブ*■無線LAN Wi-Fi■USB×4*■SDカード*■Webカメラ*■マイク*■テンキー*■バッテリー:1時間37分(表示時間)*◆◇商品状態◇◆※小傷はありますが、非常にきれいな状態です※起動時に「F1」キーを押したらWindowsが起動します※中古品ですので、神経質な方は購入を控えて下さい◆◇付属品◇◆ACアダプター、電源コード、有線マウス◆◇動作確認項目◇◆①Windows起動 : OK②液晶モニター表示 : OK③キーボード操作 : OK④テンキー操作 : OK⑤無線Wi-Fi動作 : OK⑥インターネット接続 : OK⑦CD、DVD読込 : OK⑧USB×4 : OK⑨SDカード : OK⑩Webカメラ : OK⑪バッテリー : OK◆◇インストール済みソフト◇◆・Microsoft Office 2021 (Exel,Word,Powerpoint) ※ライセンス認証済・ウィルス対策ソフト・iTunes・画像・編集加工・画像・ロゴ作成・写真の加工・DVD,CD作成ソフト・DVD,CD再生ソフトなど

人気の美麗レッド⭐️設定済みで初心者も使いやすい⭐️カメラZOOMテレワーク[即購入可]13インチMacBook Air 2019年モデルジャンク品【値下げ不可】MacBook air A1465 本体 カバー付き 動作確認品