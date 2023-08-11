値引きする アートワークスタジオ ビショップペンダントL 2点セット 天井照明

ニューヨークのレストランやダイナーを連想させる"B￼ishop"シリーズ。

シーリングライト 3灯 GORDON ゴードン IKEA 調光電球付き



サーキュライトシーリング6畳調光 DCC-06NM

ノスタルジックな雰囲気が感じられるシルバーのアルミフレームやガラスシェードが印象的で、北欧家具やイタリアモダン、地中海風のヨーロッパスタイルのインテリアにもマッチしますので幅広い空間でお使いいただけるとても素敵な雰囲気の良いペンダントランプになります。

後藤照明 ペンダントライト3灯 グリーン✖️クリア



【正規品】ルイスポールセン PH50 シリアルナンバー付き

◇ART WORK STUDIO◇

中古マリンランプ3個セット（電球無し）

品番/AW-0325

ART WORKSTUDIO アートワークスタジオ 照明 ４連シーリングライト

価格/33,000円

お洒落照明器具



Louis Poulsen ルイスポールセン PH5 ペンダント照明

◇仕様◇

本物！フランスアンティーク シャンデリア 6灯 エンパイア アンティーク

最大消費電力/100W

ヤマギワペンダント照明バウム(ボール)600

口金サイズ/E26

LEDライト付・スパニッシュGD 6灯お手軽シャンデリア

材質/アルミ、ガラス

popin Aladdin2 (ポップインアラジン2)

重量/3.0kg

アンドトラディション メガバルブペンダントライト シルバー &Tradition



2019年製 パナソニック LEDシーリングライト HH-CD0895AE 8畳

※電球は付属しますが保管期間があるため保証の対象ではありませんので予めご了承下さい

Panasonic LED照明器具 HH-CB0880A 8畳用 H125



ハモサ ハントランプ サックスグレー

◇サイズ◇

2個新品未使用 照明 ODELIC オーデリック ペンダントライト

電球φ310、H300mm

chocola様専用 シーリングカバーつきランプ8玉カラフル

シーリングカバーφ140、H80mm

ヤコブソン ペンダントランプF-109 ランプ照明JAKOBSSON 北欧

チェーン長25.5cm

ペンダントライト VERRE 3T(グレー)フィラメント電球付き

多少の誤差はお許しください

BTX様専用



LEDシーリング 日立 8畳

コンディションとしては全体的に軽い擦れ程度のとてもきれいな状態のお品です。

FLOS IC lights S2 ペンダントライト ゴールド

点灯時の灯りがとても温かみを感じられ何ともいえない柔かな空間に包まれる雰囲気を感じていただけます。

【art work studio】 Glow LED-ceiling lamp



【美品】無印良品 システムライト ホワイト 本体 ＋スポットライト 小 2個

ガラスに割れ、欠けなどは見受けられませんが、フレームの素材上、アルミ部の若干の歪みや擦れ程度はお許しください。

オーデリック シャンデリア



NNFB84665(パナソニック) 非常用照明器具 天井埋込型 10台

是非この機会にご検討よろしくお願いします。

ロ様専用



ダイコー アンティーク 照明

使用頻度の低いユーズド品できれいなお品ではありますが細かな点を気にされる方はお控え下さい。

オーデリック ODELIC LED シーリングライト



deco lamp S / flame



ディクラッセ シャンデリア 真鍮 E17 レグルス

ダイニング

新品 4灯 シーリングファンライト プライウッド ホワイト/ナチュラル

レストラン

【展示品】コイズミ LEDシーリングライト リモコン ブラウン

レトロモダン

ドウシシャ(DOSHISHA) サーキュライト スイングモデル12畳

ビンテージスタイル

【LED電球付き】6灯ゴールドカラーシャンデリア

アンティーク調

LED照明 ERS3896ｗ10個 ＥＲＳ３３３９Ｗ13個

ミッドセンチュリー

ディクラッセ アイアンフレーム 星型ペンダントライト アンティーク ヴィンテージ

カフェ

ルイスポールセン PH5 ヴィンテージ

アトリエ

Panasonic/ペンダントライト 2灯/照明/ガラス/モダン/北欧

ガレージ

ケージシャンデリア 4灯 直付け

店舗

C5637☆未使用 DAIKO 大光電機 シーリングファン DP-35208

シルバー

ペンダントライト/DAIKO/モダン/北欧/インテリア/展示品

インダストリアル

sectodesign octo4240 walnut

工業系

【M1063-58-34】2個 LEDシーリングライト 8畳 リモコン付

イギリス

玄関ポーチ用 街灯 洋風

英国

vintage ペンダントライト

フランス

シーリングファン⭐️ファン付きライト✨LED ゴールド 人気

アメリカ

未使用品 オランダ アイホールツ 4灯シャンデリア 約35万円

ライト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニューヨークのレストランやダイナーを連想させる"B￼ishop"シリーズ。ノスタルジックな雰囲気が感じられるシルバーのアルミフレームやガラスシェードが印象的で、北欧家具やイタリアモダン、地中海風のヨーロッパスタイルのインテリアにもマッチしますので幅広い空間でお使いいただけるとても素敵な雰囲気の良いペンダントランプになります。◇ART WORK STUDIO◇品番/AW-0325価格/33,000円◇仕様◇最大消費電力/100W口金サイズ/E26材質/アルミ、ガラス重量/3.0kg※電球は付属しますが保管期間があるため保証の対象ではありませんので予めご了承下さい◇サイズ◇電球φ310、H300mmシーリングカバーφ140、H80mmチェーン長25.5cm多少の誤差はお許しくださいコンディションとしては全体的に軽い擦れ程度のとてもきれいな状態のお品です。点灯時の灯りがとても温かみを感じられ何ともいえない柔かな空間に包まれる雰囲気を感じていただけます。ガラスに割れ、欠けなどは見受けられませんが、フレームの素材上、アルミ部の若干の歪みや擦れ程度はお許しください。是非この機会にご検討よろしくお願いします。使用頻度の低いユーズド品できれいなお品ではありますが細かな点を気にされる方はお控え下さい。ダイニングレストランレトロモダンビンテージスタイルアンティーク調ミッドセンチュリーカフェアトリエガレージ店舗シルバーインダストリアル工業系イギリス英国フランスアメリカライト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

大塚家具 シャンデリア 6灯 3灯 2点セット人気！DAIKO製 ペンダントライト3個パナソニック HH-XCC0888A スピーカー搭載 LED シーリングライト【期間限定値下げ！】新品未使用同様！DAIKO屋外用人感センサーライトトーヨーキッチンスタイル moooi RaymondR43 レイモンドpatagoniaシーリングライト ４セットイデー リリウムランプ Lサイズ ラタン50〜60’s フランス アンティーク シャンデリア 3灯 ライト 吊り下げシーリングファンライト New Aina Lapure2artek／アルテック ペンダントライト AMA500