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超ポイントアップ祭 Sander Jil ジルサンダー バッグ ショルダーバッグ TANGLE ショルダーバッグ

商品の説明

Jil Sander ジルサンダー TANGLEです。
あたこ様専用　エルメス　エヴリン tpm エトゥープ　ゴールド金具
こちらで譲っていただきましたが、この一年使わなかったのでキレイなうちに出品させていただきます。
サマンサタバサショルダーバッグ
流行り廃りない定番で使っていただけると思います。
未使用保管品 袋 付 フェラガモ ガンチーニ レザー セミ ショルダーバッグ 黒

希少★ジャンポールゴルチエ 2way バック　黒 箱付き
正規品、直営店購入をこちらでお譲りいただきました。
良品✨ロエベ ショルダーバッグ アナグラム キャンバス レザー ネイビー 肩掛け
自身で使う為付属品処分してしまいましたのでバック本体のみです。
U.S. POLO ASSN. クロスボディショルダーバッグ

【2way】美品　アニエスベー　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　レッド　レザー
男女を問わず使っていただけるユニセックスなデザインかと思います。お財布リップハンカチなどをスタイリッシュな収納できます。
CHANEL キャビアスキンチェーントートバッグ　ブラック✖️シルバー金具
サイズ感はメジャーと一緒の写真をご参考になさってください。
ローレンラルフローレンショルダーバッグ

イロセ irose ネット バケットバッグ 2way ショルダーバッグ ブラック
カラー···ブラック
極美品✨GUCCI オールドグッチ シェリーライン レザー ショルダーバッグ　黒
柄・デザイン···無地
ゲンテン　ユーフラテス
素材···本革 レザー
美品　GUCCI　グッチ　ショルダーバック　2way　GGキャンバス　ギャザー

Ysl muse two ミューズトゥ ショルダーバッグ　ハンズバッグ
※すり替え防止のため返品承れません。
CELINE セリーヌ トリオ デザイン ショルダーバッグ 斜め掛け フィービー
※自宅保管の為、経年劣化や傷み・毛玉・スリ傷・汚れ等あると思います。USEDにご理解のうえご検討ください。
ケイトスペード　ドット柄　新品未使用　プレゼントにおススメ◆緊急の断捨離中◆
※他の発送方法をご希望の場合はコメントよりご相談ください。
ルイ ヴィトン　ダヌーブMM ショルダーバッグ　クロスボディ　斜めがけ
#JIL SANDER #ジルサンダー #斜め掛けバック #ショルダーバック #タングル #タングルミディアム #TANGL
フェラガモ　ヴィラ　ショルダーバッグ
ショルダーバッグ バッグ 肩がけ 斜め掛け

【希少】GUCCI グッチ　ショルダーバッグ　巾着　ポーチ付き　正規品

商品の情報

ブランドジルサンダー
商品の状態目立った傷や汚れなし

新品　未使用　カードキャプターさくら　コラボ　ハンドバッグ　ショルダーバッグ

♥️Supreme Mesh Mini Duffle Bag

【美品級】ルイ・ヴィトン（タイガ×モノグラム）アウトドアメッセンジャーPM

本革　コーチバッグ　新品未使用

FENDI フェンディ　ナノバケットチャーム　ズッカ柄

【美品】ADMJ アクセソワ ニューショルダー トートバッグ ギャランティー付k

トリーバーチ　ショルダーウォレット

エルメス オメニトゥ ショルダーバッグ/ショルダーポシェット

Loewe ロエベ バック
Jil Sander ジルサンダー TANGLEです。こちらで譲っていただきましたが、この一年使わなかったのでキレイなうちに出品させていただきます。流行り廃りない定番で使っていただけると思います。正規品、直営店購入をこちらでお譲りいただきました。自身で使う為付属品処分してしまいましたのでバック本体のみです。男女を問わず使っていただけるユニセックスなデザインかと思います。お財布リップハンカチなどをスタイリッシュな収納できます。サイズ感はメジャーと一緒の写真をご参考になさってください。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革 レザー※すり替え防止のため返品承れません。※自宅保管の為、経年劣化や傷み・毛玉・スリ傷・汚れ等あると思います。USEDにご理解のうえご検討ください。※他の発送方法をご希望の場合はコメントよりご相談ください。#JIL SANDER #ジルサンダー #斜め掛けバック #ショルダーバック #タングル #タングルミディアム #TANGLショルダーバッグ バッグ 肩がけ 斜め掛け

商品の情報

ブランドジルサンダー
商品の状態目立った傷や汚れなし

超ポイントアップ祭 Sander Jil ジルサンダー バッグ ショルダーバッグ TANGLE ショルダーバッグ

5分钟前

超ポイントアップ祭 Sander Jil ジルサンダー バッグ ショルダーバッグ TANGLE ショルダーバッグ

¥28,888 ¥16,177

(税込) 送料込み
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出品者

cc79c4

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コメント (17)

cc79c4
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