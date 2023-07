HYSTERIC GLAMOUR X WDS T-SHIRT

21AW 3rd Limited collaboration model

【color】BLACK

【size】 MEDIUM

着丈 / 67.5cm

袖丈 / 20.0cm

身幅 / 52.0cm

肩幅 / 48.0cm

【condition】新品未開封品

【fittings】 SEAタグ付き

【material】 COTTON 100%

分野を問わずマルチな活動を展開するクリエイター、熊谷隆志氏が手がけるWIND AND SEAと1984年に北村信彦が設立したファッションブランドHYSTERIC GLAMOURによるcollaboration collection!

木村拓哉

キムタク

長瀬智也

熊谷隆志

藤原ヒロシ

野口強

窪塚洋介

コムドットやまと

WIND AND SEA

ウィンダンシー

HYSTERIC GLAMOUR

ヒステリックグラマー

UNLIMITED

メッシュキャップ

WINDAND SEA×NEWERA

New era

ニューエラ

supreme

シュプリーム

neighbor hood

ネイバーフッド

fragment

フラグメント

genzai

ゲンザイ

GOODENOUGH

グッドイナフ

snow peak

スノーピーク

PORKCHOP

ポークチョップ

RATS

ラッツ

FCRB

エフシーアールビー

M&M

エムアンドエム

TENDERLOIN

テンダーロイン

MINEDENIM

マインデニム

WACKO MARIA

ワコマリ

NUMBER (N)INE

ナンバーナイン

WTAPS

ダブルタップス

DSQUARED2

ディースクエアード

GOD SELECTION

ゴッドセレクション

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

