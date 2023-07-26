【SEAL限定商品】 はしゅはぴ∞ ×ウェブポン レア賞 複製サインアクリルプレート ゲームキャラクター

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◆平日夜／土／日／祝日限定出品◆

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(平日の朝方に出品を取り下げます)

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◆出品は下記のサイトのみです。

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①メルカリ

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②ヤ◯◯ク(オークションサイト)

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※上記以外で出品はございません。

達也様 7/11までお取り置き



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※Twitterキャンペーン分を含めて6つしか獲得報告がありません。

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※200～300回しても出ない方がいる(1回→550円)＋希少品のため金額を高めに設定しております。

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商品確認のため外箱を開封しただけなので、美品だと思われますが素人保管ため、完品をお求めの方は入札をお控えください。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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