競売 チャレンジャー CHALLENGER 10TH TEE LOGO ROSE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

CHALLENGER

チャレンジャー

10TH ROSE LOGO TEE

CHALLENGER 10周年 記念アイテム

10TH ANNIVERSARY ITEM Tシャツ

多少の使用感はありますが状態は良好です。

写真でたたみジワが目立ちますが、一度洗いをかけていただければ問題ないかと思います。

※光の具合で黄ばんで見える部分がございますが実際は黄ばみなどはございません。

現在では手に入らない貴重なアイテムとなります。

Quality:COTTON 100%

サイズXL 約(肩幅 49cm、身幅 54cm、着丈 73cm、袖丈 22cm)

※多少の誤差はご了承下さい

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャレンジャー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

CHALLENGERチャレンジャー10TH ROSE LOGO TEECHALLENGER 10周年 記念アイテム10TH ANNIVERSARY ITEM Tシャツ多少の使用感はありますが状態は良好です。写真でたたみジワが目立ちますが、一度洗いをかけていただければ問題ないかと思います。※光の具合で黄ばんで見える部分がございますが実際は黄ばみなどはございません。現在では手に入らない貴重なアイテムとなります。Quality:COTTON 100%サイズXL 約(肩幅 49cm、身幅 54cm、着丈 73cm、袖丈 22cm)※多少の誤差はご了承下さいカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···クルーネック季節感···春、夏

