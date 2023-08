新発売 High Washer Waist Gypsohila / Pants その他

Washer High Waist Pants

Color:Tamago

SIZE:Sと表記しましたが36 です。

下記、サイズチャートのご確認をお願いします。

色違いで購入しましたが履く機会がなかった為

出品させていただきます。

とても可愛く履きやすい商品です!

折り畳んでの梱包になりますのでシワ等、ご理解ある方にお譲りいたします。

☆商品詳細☆

ゆったりとしたサイジングでメンズライクな印象があるワッシャーパンツをハイウエストにし、ウエスト内側に絞れるゴムを配しているため、お好みのサイズに調節していただけるので様々な体型にFitさせることが出来ます。

またウエストを絞った時に出るウエストギャザー部分がお腹周りをカバーしてくれるので、ぽっこりお腹さんでもトップスインスタイルを楽しんでいただけます。

またヒップポケットの位置も高めにしたことでヒップアップ効果も◎

テーパードが効いているので、同時にもも周りもカバーしてくれる優れもの!

キレイめにもカジュアルにもマッチするミニマルなデザインは、ワードローブの即戦力として幅広い活躍が期待できます。

〈素材〉

表地

COTTON 70%

NYLON 30%

スレキ

COTTON 100%

〈サイズ〉

・サイズチャート

〈36〉股上 33.1cm/股下69cm/ウエスト 64cm(ウエストゴムで調節可)/ ヒップ 92.5cm / ワタリ 69cm

カラー···ベージュ系

柄・デザイン···無地

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

