【完売】 sacai NIKE LD ナイキ　ワッフル　新品未使用品 WAFFLE スニーカー

お金が欲しいので手放します。

sacai × NIKE LDV WAFFLE BLACK 27.5cm

コレクション整理の為出品致します。

new balance ML2002R0 28cm



アディダス イージーブースト 350 V2 クリームホワイト 28cm



ジョーダンスニーカー ナイキスニーカー ロー ハイカット スニーカー 2足セット

保存は、届いた時からは

NIKE Off-White ダンク 48

ジップロックに入れて

こたろ様専用 hyke adidas ハイク アディダス スニーカー

暗い部屋で保管してあるため

AIR JORDAN 1 MID "CHICAGO BLACK TOE"

状態は、かなり良いです。

NIKE DUNK LOW WHITE&BLACK ダンク パンダ



ナイキ ACG ローケート 新品 ブラック カカオ nike acg 25.5



ナイキ NIKE AIR JORDAN 4 DB Doernbecher

■Nike x sacai LD Waffle

Travisscottジョーダン1Lowフラグメント

ナイキ サカイ エルディーワッフル LDWaffle

Nike Dunk Low SE Lottery ナイキダンクロー



【希少モデル】New Balance M990BB2 22FW-I

■カラー

NIKEナイキ2003年製DUNK LOWダンクロー黒/茶メイプル27㎝新品箱付

PINE GREEN, CLAY ORANGE & PINK

新品Nike SB Dunk High Pro QS All Love

PINK×MULTI

two wxy v3 27 ワイズD

パイングリーン クレイオレンジ ピンク マルチ

adidas AVRYN LSI16 26.5cm



NIKE ナイキ エアマックス 95 ブラック/ピンク 28.5cm

■サイズ

【k様専用】【BALENCIAGA】トリプルS 42

US9.5/27.5cm

ルイヴィトン・ランアウェイ・ライン スニーカー



おたる様専用 On オン Cloudmonster クラウドモンスター 27cm

■SNKRSにて購入の国内正規品・新品です。

【日本未発売】Newbalance M1500UPG 28cm

すり替え防止のため

ニューバランス ML574BK2 スニーカー 574 new balance 靴

購入後の交換返品は受け付けておりません。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

お金が欲しいので手放します。コレクション整理の為出品致します。保存は、届いた時からはジップロックに入れて暗い部屋で保管してあるため状態は、かなり良いです。■Nike x sacai LD Waffleナイキ サカイ エルディーワッフル LDWaffle■カラーPINE GREEN, CLAY ORANGE & PINKPINK×MULTI パイングリーン クレイオレンジ ピンク マルチ■サイズUS9.5/27.5cm■SNKRSにて購入の国内正規品・新品です。すり替え防止のため購入後の交換返品は受け付けておりません。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

RU-2386 JORDANJUMPMAN 2021 PF 26.5cm 未使用New Balance M991SRP スニーカー 27.5cm S2455ナイキ nike pg2.5激レア 9万 BASSCOUTUR スニーカー