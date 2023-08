大谷翔平選手がベーブルス以来の記録達成を記念して、デサントが販売した長袖Tシャツです。限定品でなかなか出回らない商品ですので、ご興味のある方は、ぜひご購入をお願いいたします。写真だと分かりづらいですが、写真7枚目のマークは右手についており、写真8枚目の大谷選手直筆の二刀流ロゴと選番号17が入っています。

70S ゴツナイキ NIKEベースボールシャツ ヴィンテージ



VISVIM ボーダーカットソー

※多少のお値引きには対応させていただきますので、コメントしてください。

CALEE SWEETS ARE MY WEAKNESS L/S T-SHIRT



80s adidas ゲームシャツ Y2K 【激レア】

○発送は素人の簡易梱包で発送させて頂きます。

ストーンアイランド ロンt

○状態は記載分を良く確認してください。

美品★NEEDLES ニードルズ バタフライ刺繍 モックネックTシャツ ロンT

○ご購入後の返品、返金には応じられませんのでご質問がありましたらコメントよりお願いします。

wtaps ian ラグラン パブロンさん専用

○出品商品に関しまして自宅保管、素人検品であることをご理解できる寛容な方のみご購入お願いします。

Y616-4 チルドレンオブザディスコーダンス 長袖Tシャツ 2 白 スウェット



XL 即発送 ビラボン RHC ロンハーマン Recycled LS Tee

※デサント公式より引用

新品☆アークテリクス Tシャツ 長袖 ☆ブルー☆Mサイズ☆29124

大谷翔平選手が、野球の神様といわれるベーブ・ルース以来、104年ぶりに成し遂げた二桁勝利&二桁本塁打を記念し、『デサント』ブランドより「MIZUSAWA T-SHIRT FOR SHOHEI OHTANI(ミズサワティーシャツフォーショーヘイオオタニ)」を、限定生産することといたしました。

FOG-Essentials 1977 Henley RugbyShirt/XS



ウィンダンシー SEA L/S T-SHIRT 赤S

今回発売する「MIZUSAWA T-SHIRT FOR SHOHEI OHTANI」は、今回の歴史的な記録達成を記念し、新たに作成したオリジナルロゴや大谷選手の直筆による「二刀流ロゴ」をあしらったスペシャル仕様です。商品名にある「MIZUSAWA」とは、大谷選手の出身地でもある、岩手県奥州市にあるデサントアパレル水沢工場の名前を冠しています。『デサント』ブランドのクラフトマンシップを象徴する高機能ダウンジャケットである「水沢ダウン」*を代表的なアイテムとして縫製する工場で、今回販売予定の「MIZUSAWA T-SHIRT FOR SHOHEI OHTANI」も実際のプレー時に大谷選手に着用いただいている野球用アンダーシャツ「RELAXFIT SHIRT」と同じDスリットカット仕様を用いた長袖Tシャツで、職人の手により生産いたします。

taka様専用JONIO着 Supreme PSYCHO LS TOP ロンT



値下げ不可 cootie C/R Smooth Jersey L/S Tee

#水沢ダウン

新品未使用希少デザインロゴ コムデギャルソンcdgロゴロンTシャツ

#オルテライン

Beckham ユニフォーム02イングランドのユニホーム 本日値下げ

#エンジェルス

ローリングストーンズ ヴィンテージラグランTシャツ

#大リーグ

【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 CHRISTロゴ ロンT L 黒

#MLB

fr2 xlargeコラボ ロンT ブルー L

#MVP

NIKE✖️off-white メンズジャージ ブルー

#WBC

NICENESS SIMPSON フットボール Tシャツ

#大谷翔平ユニフォーム

70s チャンピオン フットボール tシャツ バータグ 7分袖 ランタグ

#野球用品

HYSTERIC GLAMOUR 長袖Tシャツ ヒスガール シーノーエビル

#ユニフォーム

ヒステリックグラマー hystericglamour 七分袖 ラグラン Tシャツ

#大谷翔平

商品の情報 商品のサイズ L ブランド デサント 商品の状態 新品、未使用

大谷翔平選手がベーブルス以来の記録達成を記念して、デサントが販売した長袖Tシャツです。限定品でなかなか出回らない商品ですので、ご興味のある方は、ぜひご購入をお願いいたします。写真だと分かりづらいですが、写真7枚目のマークは右手についており、写真8枚目の大谷選手直筆の二刀流ロゴと選番号17が入っています。※多少のお値引きには対応させていただきますので、コメントしてください。○発送は素人の簡易梱包で発送させて頂きます。○状態は記載分を良く確認してください。○ご購入後の返品、返金には応じられませんのでご質問がありましたらコメントよりお願いします。○出品商品に関しまして自宅保管、素人検品であることをご理解できる寛容な方のみご購入お願いします。※デサント公式より引用大谷翔平選手が、野球の神様といわれるベーブ・ルース以来、104年ぶりに成し遂げた二桁勝利&二桁本塁打を記念し、『デサント』ブランドより「MIZUSAWA T-SHIRT FOR SHOHEI OHTANI(ミズサワティーシャツフォーショーヘイオオタニ)」を、限定生産することといたしました。今回発売する「MIZUSAWA T-SHIRT FOR SHOHEI OHTANI」は、今回の歴史的な記録達成を記念し、新たに作成したオリジナルロゴや大谷選手の直筆による「二刀流ロゴ」をあしらったスペシャル仕様です。商品名にある「MIZUSAWA」とは、大谷選手の出身地でもある、岩手県奥州市にあるデサントアパレル水沢工場の名前を冠しています。『デサント』ブランドのクラフトマンシップを象徴する高機能ダウンジャケットである「水沢ダウン」*を代表的なアイテムとして縫製する工場で、今回販売予定の「MIZUSAWA T-SHIRT FOR SHOHEI OHTANI」も実際のプレー時に大谷選手に着用いただいている野球用アンダーシャツ「RELAXFIT SHIRT」と同じDスリットカット仕様を用いた長袖Tシャツで、職人の手により生産いたします。#水沢ダウン#オルテライン#エンジェルス#大リーグ#MLB#MVP#WBC#大谷翔平ユニフォーム#野球用品#ユニフォーム#大谷翔平

商品の情報 商品のサイズ L ブランド デサント 商品の状態 新品、未使用

diaspora skateboard umbro bal original即完売 DAIRIKU 20aw cave別注 MILSPECS L/S TEE★白黒XLとネイビーMパタゴニア 長袖 ロンT Tシャツ XLサイズ ロゴ【AURALEE】Super High Gauge Sweat TurtleF.C.R.B. 長袖Tシャッ 黒 S✨モンクレール スウェット トレーナー 正規品✨ 最終値下げwind and sea × KFC コラボM 新品 23ss SOPHNET. LOGO L/S BAGGY TEE