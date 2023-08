ご安心してお取引いただくため偽物や掲載画像と商品が

異なるなど満足いただけない場合全額返金対応いたします。

---------------------------

全ての写真は今回出品時に

撮影したものとなりますのでご安心ください。

---------------------------

一点モノのため売り切れの際はご容赦願います。

気になったものであれば交渉だけでもお気軽にどうぞ!

---------------------------

【ブランド名】

CELINE (セリーヌ)

【商品名】

セリーヌ スモール トリフォールドウォレット / トリオンフキャンバス&ラムスキンタン

【型番】

10D572BZ9.04LU

【ランク・状態】

B:一般的な使用感のある中古品

コインポケット内のボタン裏面に破れがございます。(9枚目上参照)

【カラー】

タン(ブラウン)

【サイズ】

W:10.5cm × H:9cm × D:3cm

【仕様】

スナップボタン付きフラップクロージャー

クレジットカード用スロット×5

ラージノートポケット×1

フラットポケット×2

スナップボタン付きフォールデッドコインポケット×1

【素材】

コーティングキャンバス・ラムスキン

カーフスキン(裏地)

【シリアル】

F-IE-1221

【生産国】

イタリア製 MADE IN ITALY

【付属品】

本体のみ

【購入先】

大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂きました。

鑑定済みの確実な正規品ですので、ご安心下さい。

万一正規品ではなかった場合、返品対応いたします。

【コメント】

中古品のため使用感や多少の傷や擦れ汚れがございます。

気になる事がございましたらお問い合わせください。

【注意事項】

モニター等で色の見え方が実際の商品と異なることがございます。

画像に写りきれない細かな擦れ傷等ある場合がございますので、

気になる点は事前にコメントでご連絡・ご相談ください。

中古品であることをご承知いただいた上で購入ください。

出品一覧は下記からご覧いただけます。

よろしければぜひご覧ください。

☆☆☆☆☆

#joe_all

☆☆☆☆☆

A0830E

#CELINE

#セリーヌ

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご安心してお取引いただくため偽物や掲載画像と商品が異なるなど満足いただけない場合全額返金対応いたします。---------------------------全ての写真は今回出品時に撮影したものとなりますのでご安心ください。---------------------------一点モノのため売り切れの際はご容赦願います。気になったものであれば交渉だけでもお気軽にどうぞ!---------------------------【ブランド名】CELINE (セリーヌ)【商品名】セリーヌ スモール トリフォールドウォレット / トリオンフキャンバス&ラムスキンタン【型番】10D572BZ9.04LU【ランク・状態】B:一般的な使用感のある中古品コインポケット内のボタン裏面に破れがございます。(9枚目上参照)【カラー】タン(ブラウン)【サイズ】W:10.5cm × H:9cm × D:3cm【仕様】スナップボタン付きフラップクロージャークレジットカード用スロット×5ラージノートポケット×1フラットポケット×2スナップボタン付きフォールデッドコインポケット×1【素材】コーティングキャンバス・ラムスキンカーフスキン(裏地)【シリアル】F-IE-1221【生産国】イタリア製 MADE IN ITALY【付属品】本体のみ【購入先】大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店からお譲り頂きました。鑑定済みの確実な正規品ですので、ご安心下さい。万一正規品ではなかった場合、返品対応いたします。【コメント】中古品のため使用感や多少の傷や擦れ汚れがございます。気になる事がございましたらお問い合わせください。【注意事項】モニター等で色の見え方が実際の商品と異なることがございます。画像に写りきれない細かな擦れ傷等ある場合がございますので、気になる点は事前にコメントでご連絡・ご相談ください。中古品であることをご承知いただいた上で購入ください。出品一覧は下記からご覧いただけます。よろしければぜひご覧ください。☆☆☆☆☆#joe_all☆☆☆☆☆A0830E#CELINE#セリーヌ

