サイズ:32(ナイキサイトより引用)

商品の仕上がり寸法 (単位:cm)

34 : ウエスト86/ヒップ114/前股上35/渡り幅34/股下19/裾幅34

フィット感

スリムフィットでオーダーメイドのようなスタイル

商品の詳細

本体:ポリエステル96%、スパンデックス4% パネル:ポリエステル88%、スパンデックス12% メッシュ:ポリエステル100%

ドローコード付き伸縮性ウエストバンド

洗濯機洗い可能

表示カラー: ミッドナイトネイビー/ホワイト/バーントサンライズ

スタイル: DV1905-410

原産地: 中国

軽量メッシュのショートパンツでティーオフ。 Jordanのアイコニックなダイアモンドデザインで、現代的なイーストサイド ゴルフの美学とバスケットボールの伝統を融合しました。 ジッパー付きポケットには、18ホール周るのに必要なアイテムを収納できます。

#AIRJORDAN

#エアジョーダン

#ジョーダンゴルフ

#ジョーダンイーストサイド

#ナイキイーストサイド

JORDAN East Side golf
ジョーダン x イーストサイド ゴルフ
ゴルフウェア
ショートパンツ
ハーフパンツ
メンズゴルフ
サイズ:32(ナイキサイトより引用)
商品の仕上がり寸法 (単位:cm)
34 : ウエスト86/ヒップ114/前股上35/渡り幅34/股下19/裾幅34
フィット感
スリムフィットでオーダーメイドのようなスタイル
商品の詳細
本体:ポリエステル96%、スパンデックス4% パネル:ポリエステル88%、スパンデックス12% メッシュ:ポリエステル100%
ドローコード付き伸縮性ウエストバンド
洗濯機洗い可能
表示カラー: ミッドナイトネイビー/ホワイト/バーントサンライズ
スタイル: DV1905-410
原産地: 中国
軽量メッシュのショートパンツでティーオフ。 Jordanのアイコニックなダイアモンドデザインで、現代的なイーストサイド ゴルフの美学とバスケットボールの伝統を融合しました。 ジッパー付きポケットには、18ホール周るのに必要なアイテムを収納できます。
商品の情報 ブランド エアジョーダン 商品の状態 新品、未使用

