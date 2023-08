* ✽*♥フォロワー様限定のお得な割引を実施中♥ ✽.*

■商品番号

2804

■ブランド

【FATIGUE SLACKS】

【CORONA】が新たに展開する、ミリタリーのボトムスに特化したブランドです。

■アイテム名

TROUSERS, HOT-WET

#FP001 C-OY3824

Luxspo Cargo Pant

■詳細

FATIGUE SLACKSの原点となる"ベーカー型"パンツ。

ファティーグパンツの代名詞とも言える"ベーカーパンツ"は、手の入れ易い大きなフロントパッチポケットと2つのフラップ付きバックポケットという必要最低限のディテールで、これ以上足すことも引くこともできないほど完成度の高いシンプルなデザインが特徴です。

今期のトレンドのミリタリーパンツ!おすすめです。

■カラー

セージグリーン

■サイズ(平置き実寸 cm表記)

サイズ表記 Medium

総丈98

股上31

股下67

ウエスト84

ヒップ100

わたり幅32

裾幅21

☑︎メンズMサイズ相当です、裾上げ済み

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さいませ☺︎

■素材

コットン100%

■コンディション

使用感はほとんどなく目立つ汚れ、シミ、特にありません。まだまだお使いいただける良好な状態です。

※ 自宅保管品ですので、ご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

