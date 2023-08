JUNHASHIMOTO × EDWIN

ドラえもん ジーンズ デニム ジーパン 29インチ ドラえもんズベル

スウェットダメージスキニーデニム

【アメリカ古着❗️】リーバイス569w42 バギー ビッグシルエットワイド極太



【値下げ】(希少)ドルチェ&ガッバーナGOLDプレートデニム サイズ46

size XS(EDWINコラボシリーズはかなり大きめなので、試着した結果XS以上はありえませんでした。)

Levi's XX 当時物 ビンテージ イエローステッチ 稲葉浩志丈 bz



ヒステリックグラマー 革パッチ 革パッチ スタッズ ダメージデニム

平置ウエスト39cm

RARE 90's WU WEAR JEANS Buggy Pants

股上26cm

70s ヴィンテージ リーバイス 501 66後期 デニムパンツ

股下78※裾あげ無し

PT TORINO SWING ホワイト デニム ジーンズ

腿幅26cm

90s リーバイス 502XX レプリカ 復刻 ビッグE 赤耳 良い色落ちW32

裾幅15.5cm

極太90s豪華刺繍 TRANSER 立体裁断バギーカーゴデニム B系HIPHOP

素人測定のため、多少の誤差はご了承下さい。

★ディースクエアード1162H 19SS TIDY BIKER JEANジーンズ



USA製 GUNG HO ガンホー ベイカー デニム パンツ 32★ワークデニム

174.60の体型で全く無理なく綺麗に着用できました。

wagamama別注 herill Denim Tuck Splash 4PK



【値下げ】diesel クラッシュデニム

着用回数も数えるほどなので、十分な状態かと思います。あくまで着用していた品ですので、神経質な方、新品のようなものを御希望される方はご遠慮ください。

美品!ダブルアールエル vintage加工デニム



glamb ジョリーカラースティッチデニム(美品)

civilized

DSQUARED2 ディースクエアード ダメージジーンズ パンツ デニム

Junhashimoto

nba デニムパンツ

1piu1uguale3

レオソン様専用

WJK

CIOTA 本藍スビンコットン13.5ozストレートデニム ライトブルーダメージ

AKM

UNDERCOVER 06AW but beautiful 蜘蛛 デニム

Kazuyuki kumagai

トルネードマート y2k フレアデニム ベルボトム グランジ ヒゲ ダメージ

The viridi-anne

Levi's リーバイス ベルボトム 646 684 フレアパンツ

DEVOA

☆スペシャルビンテージ☆アメリカ製 Levi's 646MOD 16工場 珍品

レインメーカー

ディーゼル ジョグジーンズ ブラックダメージ 4

Julius

EVISU エヴィス No.2 Lot2001 デニム 大黒 カモメ 36×35

STRUM

1970s vintage ALDILA Flower フレア denim

STUDIOUS

コムデギャルソン オムプリュス アーカイブ デニム

Ouret

polarskate bigboy デニムパンツ 2つセット

Roen

【新品未使用】LEVI'S VINTAGE CLOTHING 501 1954

Roar

LEVI’S 555 MADE IN USA

Incarnation

鬼ヒゲ 鬼ハチノス LVC 502BigE

Devoa

【未使用】Levi's501XX 55501-0117 W32 L36

Ierib

70’s LEVIS リーバイス ビンテージ 編み紐レザー ベルト W32~35

ミハラヤスヒロ

y2k グランジ ブリーチ加工 ブラックデニムパンツ

ラウンジリザード

【スペシャル】60's Levi's 502 bigE 35/29 501Zxx

リチウムオム

JUNHASHIMOTO EDWIN デニム WJK BACKLASH AKM

ファクトタム

PALM ANGELS パームエンジェルス デニム ジーンズ

Backbone

stussy bigol jeans 28インチ

シェラック

ポータークラシック2019 2021 金沢限定福デニム2点セット

ジョンローレンスサリバン

ロンハーマン Ron Herman 取扱 ZANEROBE スウェットデニム 0

ラッドミュージシャン

kaiko ストレートフレアデニム

Guidi

Studio Nicholson Puch セルビッジデニムパンツ XSサイズ

カルペディエム

USA製 90s Levis 501 リーバイス デニムパンツ ユニセックス 昔

ジョルジオブラット

NEIGHBORHOOD ダメージ加工ジーンズ

Sisii

【DSQUARED2】ディースクエアード ジーンズ

Sise

BoTTボット オリジナル総柄デニムパンツ

Visvim

40s us navy デニムベイカーパンツ

ノンネイティブ

【人気】リーバイス シルバータブ 90s USA製 バギー BAGGY ブラック

UNDERCOVER

送料無料 バンソン ジーンズ CRV-2311 インディゴ 38インチ 武装戦線

Name.

90s BOSS IG design BLACKJEANS

auralee

【670】リーバイス560ビッグバギーデニム サークルR 状態良好色味良好W38

comoli

NEIGHBORHOOD ダメージデニム

YAECA

リーバイス 505 ダメージデニム Levi's 505 Denim #

FilMelange

REPLAY / ANBASS M914Y ストレッチ ジーンズ 29

Graphpaper

TENDER Co. テンダーコー デニムパンツ TYPE 134

Unfil

ディースクエアード スケータージーンズ

universal products

激レア90s豪華刺繍 DOG TOWN ブラックバギーパンツ B系HIPHOP

STUDIO NICHOLSON

リーバイス501xx カタカナ

O PROJECT

マインデニム S.Slim Flare 5pocket ブーツカット フレア

KAPTAIN SUNSHINE

90sUSA製リーバイス501XX 赤耳 ビッグE 復刻バレンシア 裾チェーン

CARUSO

値下げ!90S USA製 Levi's 501 ブラック 先染め リーバイス

CristaSeya

美品 EVISU NO.0 LOT.2001 36×35

NEAT

CUNE キューン デニム スキニーパンツ うさぎ

CHICSTOCKS

Saint Laurent Paris バイカーデニム 29 (13aw.初期)

Lownn

⭐️リーバイスSILVER TAB シルバータブ W34極太ルースフィットバギー

THE INOUE BROTHERS

ドルチェ&ガッバーナ ジーンズ デニム

Jonstons

【値下げ】SUGARHILL Classic Denim Pants 23SS

Faliero Sarti

☆Lee様専用‼️HYSTERIC GLAMOUR ラゾーナ川崎 限定デニム 29

Steven Alan

デニムパンツ

MARGARET HOWELL

m3036【コラボ【エゴトリッピング× ロイヤルプッシー】ダメージデニムパンツ

MAISON KITSUNE

visvim SOCIAL SCULPTURE 04 NON-WASHED

A.P.C.

僕たちの思い出のダメージジーンズ

orslow

DSQUARED2 ディースクエアード デニム ラインストーン 48 正規品

ENGINEERED GARMENTS

00s W42 リーバイス550 極太 ブラックデニム バギーパンツ ボトム

NEEDLES

LEVI'S リーバイス 復刻版 米国製 125周年 ジーンズ W32

henderscheme

LEVI'S 1501-1117 MADE IN USA DENIM PANT

forme

【美品】ヘルムートラング ペンキ デニム 本人期HELMUT LANG 1999

yotsuba

W38 Levi’s 501 BLACK DENIM

N.HOLLYWOOD

LVC 37501 BIG E 復刻 ダメージ加工 デニム パンツ 31

Andersen Andersen

king logo vintage like denim 9090 L size

MACKINTOSH

Kuro×GREEje KATSURAGI" PANTS デニム Mサイズ

TEATORA

新品 22AW MAISON MARGIELA 4 14 デニムパンツ

J.M.WESTON

RHD-02 ロンハーマン デニム 33×32 Ron Herman Los

Alden

リメイク ペイント パンクロック パンツ

PORTVEL

リーバイス501XXデニム

MINOTAUR

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ジュンハシモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

JUNHASHIMOTO × EDWIN スウェットダメージスキニーデニムsize XS(EDWINコラボシリーズはかなり大きめなので、試着した結果XS以上はありえませんでした。)平置ウエスト39cm股上26cm股下78※裾あげ無し腿幅26cm裾幅15.5cm素人測定のため、多少の誤差はご了承下さい。174.60の体型で全く無理なく綺麗に着用できました。着用回数も数えるほどなので、十分な状態かと思います。あくまで着用していた品ですので、神経質な方、新品のようなものを御希望される方はご遠慮ください。civilizedJunhashimoto1piu1uguale3WJKAKMKazuyuki kumagaiThe viridi-anneDEVOAレインメーカーJuliusSTRUMSTUDIOUSOuretRoenRoarIncarnationDevoaIeribミハラヤスヒロラウンジリザードリチウムオムファクトタムBackboneシェラックジョンローレンスサリバンラッドミュージシャンGuidiカルペディエムジョルジオブラットSisiiSiseVisvimノンネイティブUNDERCOVERName.auraleecomoliYAECAFilMelangeGraphpaperUnfiluniversal productsSTUDIO NICHOLSONO PROJECTKAPTAIN SUNSHINECARUSOCristaSeyaNEATCHICSTOCKSLownnTHE INOUE BROTHERSJonstonsFaliero SartiSteven AlanMARGARET HOWELLMAISON KITSUNEA.P.C.orslowENGINEERED GARMENTSNEEDLEShenderschemeformeyotsubaN.HOLLYWOODAndersen AndersenMACKINTOSHTEATORAJ.M.WESTONAldenPORTVELMINOTAUR

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ジュンハシモト 商品の状態 やや傷や汚れあり

再構築 リーバイス インディゴ ブルー パネル ドッキングデニム リメイクデニム神サイズ 00s USA製 Levis 550 色残り ブラック W33 L30値下げ VINTAGE LEVI'S 505 BIG E リーバイス ビッグEバレンシア 37501モデル 縫ったことなしLEVI'Sリーバイス201XX布パッチ1920復刻版バレンシア工場製ジーンズ90s リーバイス 517 米国製 フレアパンツ ブーツカット 濃紺毛羽立ち極上美品!ジースターロゥ デニムパンツAiko 様専用Levi’s 646 0217 ボタン裏2 W32 オレンジタブTMT ティーエムティー リペアデニム TPTS-1803 ダメージ Sサイズ