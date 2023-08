一番の dosa ラジャスタンドレス　サイズ2 ひざ丈ワンピース

オーガニックコットン100%で、手洗い可能です。

シャンブレーのような白い糸が

織り込まれた生地が気持ちいいです。

ノースリーブなので重ね着しても可愛いく、

一年通してきやすいかと思います。

色はブルー系です。

dosaならではの繊細でたっぷりのギャザーが美しい

ワンピースです。

生地独特のネップや色むらがございますが、味わいを楽しんで頂ければと思います。

どなたか気に入って着ていただける方

いましたらお譲りしたいです。

中古品で自宅保管ご理解いただける方

よろしくお願いいたします。

着丈

肩から約100

柄・デザイン···無地

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬

小さく折り畳んで発送致しますので多少の畳ジワは

ご了承下さいますようお願い致しますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アーツアンドサイエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オーガニックコットン100%で、手洗い可能です。シャンブレーのような白い糸が織り込まれた生地が気持ちいいです。ノースリーブなので重ね着しても可愛いく、一年通してきやすいかと思います。色はブルー系です。dosaならではの繊細でたっぷりのギャザーが美しいワンピースです。生地独特のネップや色むらがございますが、味わいを楽しんで頂ければと思います。どなたか気に入って着ていただける方いましたらお譲りしたいです。中古品で自宅保管ご理解いただける方よろしくお願いいたします。着丈肩から約100柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬小さく折り畳んで発送致しますので多少の畳ジワはご了承下さいますようお願い致しますm(_ _)m

