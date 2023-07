【正規品】 【新品未開封】King&Prince Madein キンプリ初回限定盤A 邦楽

ご覧頂き、ありがとうございます!

「Made in」

・CD

・DVD

・透明三方背ケース+トールサイズデジパック仕様

・フォトブックレット(28P)

・歌詞ブックレット

新品未開封ですが、買った時から袋の中に汚れがあるように見えます(写真3参照)

#SWITCH

袋を浮かせると袋の中側に付いてるだけで、商品は綺麗な状態です☺︎

綺麗にお届け出来るように、

OPP袋に入れて、プチプチを巻き、メルカリの箱に入れて発送させて頂きます!

#キンプリ

#Madein

#メイドイン

#初回限定盤A

#初回a

#平野紫耀 #永瀬廉 #髙橋海人 #神宮寺勇太 #岸優太

#KingPrince #King_Prince

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

