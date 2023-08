日本人気超絶の 【4脚セット】ワイン＋ブルー 新品未使用 Coleman アームチェア テーブル/チェア

Colemanのアームチェア 4脚セットです。

アウトドア・キャンプなどで大活躍!

ワイン➕ブルーです。

新品未使用

送料無料

値下げ不可

便利で快適な折りたたみチェアです。

●収納ケース付き

●快適な大型アームレスト付き

●両側にドリンクホルダー付き

■カラー:ワイン+ブルー

■サイズ:縦81x横51x高さ87cm

■重 量:約3kg

■耐荷重:約80kg

……………………………………………………………………………

アームチェア チェア 椅子 イス いす 折りたたみチェア 折り畳みチェア 折りたたみ椅子 折り畳み椅子 アウトドア キャンプ おしゃれキャンプ ひとりキャンプ ソロキャンプ BBQ バーベキュー テント アウトドア用品 キャンプ用品 BBQ用品 バーベキュー用品 グランピング 運動会 スポーツ スポーツ用品 スポーツ観戦 野球 少年野球 サッカー 少年サッカー マリンスポーツ サーフィン SUP ヨガ 海 プール 海水浴 Coleman コールマン LOGOS ロゴス captainstag キャプテンスタッグ nordisk ノルディスク helinox ヘリノックス DoD thenorthface ノースフェイス snowpeak スノーピーク montbell モンベル Patagonia パタゴニア Workman ワークマン BEAMS ビームス unitedarrows ユナイテッドアローズ b&y beauty&youth

商品の情報 ブランド コールマン 商品の状態 新品、未使用

