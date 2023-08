LAST RESORT AB(ラストリゾート)のVM003 SUEDE LOスニーカーです。

色はオレンジ×ブラック。

ブランドとしては初となる外羽根式を採用したVM003。

オーセンティックなイメージを全面に出しつつも、インソールのクッション性や摩擦の耐久性を高めるため、アッパーと裏地の間にゴムの補強材を採用。

スケーターとしての知識や経験をもと、シルエットから着用感、細かなディテールまで拘り抜いた一足です。

箱付きの新品未使用品です。

【新品未使用 ※箱あり】

【付属品】

シューレース(ホワイト)

【素材】

アッパー: スエード

ソール: ラバー

【サイズ US9】

JPN 27cm

#lastresortab

#lastresort

#vansvault

#バンズボルト

#polarskate

#ポーラースケート

メインカラー···レッド、オレンジ

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···スケートボード(スケボー)

特徴/機能/素材···スエード

.

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

