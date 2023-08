#あみーごのアパレル商品一覧

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

定価168,000円

エルマンノ シェルヴィーノ(Ermanno Scervino)はイタリアのファッションブランドで、高級感のあるシンプルなカジュアル系作品などを展開し、刺しゅうやレースなどの職人技に定評があります。

その定評のある刺繍とレースが施されているプルオーバーです。

こんなに美しく繊細に作られている刺繍やレースはなかなかないデザインです。丁寧に作られているのがとてもよくわかります。

前面左の脇の上あたりに、本当にうっすらと汚れがあります。透かして見たときに目に映る程度で、写真におさめるのがかなり難しい位の汚れです。

主人に確認してもらいましたが、やはり、一度見つけてしまえば一応見えるけど、普通にしていたら分からない感じも…とのことです。念のため写真にてご確認ください。

丁寧に作られているお洋服に身を包みたい方、高級感のあるトップスをお探しの方、ぜひ!着ている間の気分は段違いです!

定価では手が出ない方も、新品未使用ですので、このチャンスにぜひ!

サイズ38

肩幅 31cm

身幅 36.5cm

着丈 51cm

袖丈 23cm

素材

レーヨン92%

ポリウレタン8%

部分

シルク100%

部分

ポリエステル50%

綿25%

レーヨン15%

ナイロン10%

イタリア製

【他にも出品しております】

★即購入優先 先にコメント頂いても即購入希望者がいた場合即購入の方にお譲りします。

★他サイトにも出品している為 先に売れていた場合は申し訳ありません。

★詳細や割引については、プロフィールをご覧ください。

#ERMANNOSCERVINO

#エルマンノ シェルヴィーノ

#レディース

#トップス

#プルオーバー

#ニット

#カットソー

#白

No. 43

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルマンノシェルヴィーノ 商品の状態 新品、未使用

