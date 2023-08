AURALEE 21AW WASHED HARD TWIST DENIM BLOUSON

着用回数は試着だけです。

21AW オーラリー デニムジャケット

洗濯しております。

size:5ゴールデンサイズ、col:blown

着丈:67cm、肩幅:48cm、身幅:62cm、そで丈:65cmになります(公式寸法)

あくまで素人保管ですのでご了承下さい。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オーラリー 商品の状態 未使用に近い

