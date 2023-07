新しいエルメス Versa RRS TVC-34L レベリング・ベース TA-3-LB 三脚 その他

※ 仕事の関係で4月18日からしばらくこちらの商品が発送できないので4月17日の正午までに売却されない場合出品を一時的に取り下げます。

Really Right Stuff (リアリー・ライト・スタッフ)社の Versa TVC-34L 三脚に TA-3-LB のレベリング・ベース・セットです。レベリングベースにより、台座を +/- 15°に移動可能です。水準器が埋め込まれているので、脚の長さを調整せずに台座を水平にすることができます。

11年ほど使っている、旧ロゴのものです。脚を六角レンチで閉めると最初はキーという音が出ます。傷は写真でも確認できますが、幾つもついています。いずれも使用には問題ありませんが、気になる方はご遠慮ください。

脚を縮めると、レベリングベースを含めて、長さは64cmになります。

脚のセクションを全部伸ばすと台座までの高さは177cm になります。

新品なら現在の為替レートでは店頭価格が19万円ほどです。

