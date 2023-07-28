贅沢品 新品未使用フーワット　赤リボンバック ショルダーバッグ

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こちらは、フーワットリボンバック 新品未使用品です。
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購入して、使う機会がなく自宅保管しておりました。
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発送時は折りたたみます。ご了承ください。
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ご覧いただきましてありがとうございます。こちらは、フーワットリボンバック 新品未使用品です。購入して、使う機会がなく自宅保管しておりました。インパクト大！なバックです。横約51センチ縦約21センチ神経質な方やユーズドに抵抗ある方はご遠慮ください。発送時は折りたたみます。ご了承ください。