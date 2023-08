TSURU by Mariko Oikawa

ツルバイマリコオイカワ

フラットシューズ

バレエシューズ

パンプス

濃い花柄につま先のピンクの花のパーツがスクエアに配置されていて、グリーン×ピンクの配色がかわいいです。

つま先が出るデザインで抜け感があります。

サイズ36

ヒール1.4cm

新品未使用で保管していました。

自宅保管の為、神経質な方はご購入しないでください。

プロフィールをご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ツルバイマリコオイカワ 商品の状態 新品、未使用

